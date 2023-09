Gim, Campari e vermute: Negroni Week acontece até 24 de setembro em diversos bares do Brasil

O conhecido aperitivo italiano e essencial ingrediente para o clássico, o Campari, terá mais uma edição do Negroni Week, de 18 a 24 de setembro.

Desde a criação do drinque em 1919, o Campari tem ingrediente indispensável do Negroni, um coquetel que apresenta o perfil de sabor único do icônico bitter italiano e que se tornou um dos mais queridos em todo o mundo. O aumento da popularidade do Negroni não teria sido possível sem a habilidade ilimitada dos bartenders compartilhando seu talento com o mundo. Essas conexões estarão no centro das ativações da Negroni Week 2023, fortalecendo a apreciação mútua entre Campari, bartenders globais e entusiastas de Negroni em todo o mundo.

O Fundo Slow Food Negroni Week continuará a apoiar diretamente a comunidade de hospitalidade em 2023. A iniciativa visa ajudar a preservar a diversidade cultural e biológica, promovendo a educação em alimentos e bebidas por meio de trocas de conhecimento, fomentando a equidade e a justiça. Esse trabalho é mais importante do que nunca, visto os desafios crescentes enfrentados pelas indústrias de hospitalidade, alimentos e bebidas, nos últimos anos.

Negroni Week 2023

Não há Negroni sem Campari, assim como não há indústria sem bartenders. Para celebrar esse vínculo, o Fundo Slow Food Negroni Week oferece suporte direto aos profissionais que trabalham com hospitalidade.

Ao longo da semana, haverá oportunidades para celebrar a cultura da coquetelaria e mostrar apreço pela arte da mixologia, reconhecendo a dedicação e habilidade dos bartenders para criar um dos drinques mais icônicos e amados do mundo.

Além disso, Campari reunirá duplas de bartenders de primeira linha para celebrar o vínculo entre a comunidade de baristas, a mixologia e o clássico Negroni, e lançará, pouco antes do início da Negroni Week, "The Timeless Bond Series".

A série contará com alguns dos melhores bartenders de todo o mundo, incluindo Agostino Perrone e Giorgio Bargiani, do Reino Unido; Christian Suzuki e Kate Gerwin, dos EUA; Seba Garcia e Flavia Arroyo, da Argentina; e Lorenzo Antinori e Philip Bischoff, de Hong Kong e da Tailândia, respectivamente.

De acordo com Michele Porta, Diretor Global de Marketing de Canais e Clientes, desde 2012, a Negroni Week arrecadou mais de 4 milhões de dólares para causas beneficentes. “Estamos entusiasmados em continuar apoiando a iniciativa global de caridade da Imbibe, pelo 11º ano, e a uma causa que é importante para o setor, o Slow Food, para arrecadar fundos, brindando ao vínculo atemporal entre Campari e Negroni, ao mesmo tempo em que reunimos a paixão dos bartenders que estão na vanguarda da cultura da coquetelaria. Juntamente com a Imbibe, convidamos todos a se juntarem a nós para brindar a mais uma Negroni Week de sucesso!", comenta.

Já Karen Foley, Editora da Imbibe, diz que a cada ano, a Negroni Week fica ainda melhor. “Estamos entusiasmados em continuar a parceria com a Campari em apoio à missão do Slow Food de cultivar um mundo de alimentos e bebidas mais igualitário e sustentável. Mal podemos esperar para, mais uma vez, celebrar nossa semana favorita do ano com bares, restaurantes e entusiastas de Negroni ao redor do mundo", revela.

A Negroni Week no Brasil

Por aqui, os consumidores poderão vivenciar o evento que tem como intuito estimular os amantes de Negroni, drinque mais consumido no mundo em 2021, segundo a Drinques International, visitando mais de 150 bares de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Santa Catarina.

Na capital paulista, Must, Cine Cortina, Boato Bar, Fechado, Guarita, Fiica e Locale Caffe, grande hostspot da marca durante o evento. Já em solo carioca, os endereços são o Vian, o Nosso, ambos no bairro de Ipanema, e o Liz Cocktail Bar & Co, localizado no Leblon.

Desta vez, os bares do Nordeste também marcarão presença no evento. Na Paraíba, o Loca Como Tu Madre, em João Pessoa. Já no Sergipe, o endereço certo é o The Stone, de Aracajú. E, em Pernambuco, o Pina Cocktails & Co, em Recife.

Para fomentar a comunidade de bartenders, haverá Masterclasses, com profissionais renomados que explicarão de maneira interativa e inusitada porque o Negroni é o equilíbrio perfeito, e ensinarão os convidados a prepararem o drinque corretamente para que possam colocar em prática as habilidades que aprenderam e continuar seu amor pelo Negroni em casa. A oportunidade de participar é acessivel para quem se engajar com as dinâmicas propostas no aplicativo, onde estão localizados os integrantes da comunidade The Campari Blockchain.

A história do Negroni

Foi por volta do ano de 1919 em Florença quando o conde Camillo Negroni pensou em pedir um coquetel Americano, mas decidiu que era hora de mudar. Ele solicitou um toque de gim ao invés de refrigerante, inspirando por sua última viagem a Londres e sua cena de gim predominante. O barman decidiu acatar o pedido do conde Camillo Negroni e acrescentou um enfeite de laranja em vez de uma rodela de limão do Americano para indicar a nova bebida que ele havia criado.

Em Florença, a inovação do conde ficou conhecida como Americano do conde Negroni, ou o “Americano com um toque de gim”, mas o que quer que fosse chamado na época, o Negroni nasceu. A receita original, a combinação perfeitamente equilibrada das partes iguais de Campari, vermute vermelho e London Dry gim, tem quase um século e continua a ser apreciada até hoje.