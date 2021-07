Gil do Vigor discute economia em quadro 'O Brasil tá lascado'

O economista Gilberto Nogueira, mais conhecido como "Gil do Vigor" após sua participação no reality show Big Brother Brasil, da Rede Globo, estreia neste sábado mais um episódio de seu quadro "O Brasil tá Lascado", que busca discutir questões econômicas e políticas a partir de um bordão que se popularizou em suas aparições no programa.

No novo episódio, Gil discute princípios básicos da economia, com seus custos e benefícios, e suas relações nem sempre explícitas com outras áreas da vida, como a política. O objetivo do economista é tentar mostrar a importância de compreender e trazer luz para as duas áreas, tanto economia quanto política, embora muitas vezes ambas sejam consideradas de difícil compreensão.

Na estreia do programa, o economista tratou sobre negacionismo. "O extremismo nunca foi positivo na vida de ninguém. E os políticos se utilizam dessa questão. Mas o conhecimento vai libertar a gente", afirma Gil.

Em sua participação no BBB, o economista chamou atenção por ter abordado assuntos econômicos áridos, como a inflação e o processo de decisão de uma autoridade monetária para controlar o avanço dos preços, de forma didática e compreensível.

Presidente do BC

Ao sair do programa, Gil revelou que sonha ocupar a cadeira de presidente do Banco Central, comandado hoje por Roberto Campos Neto. "Ser presidente do Banco Central. Seria extraordinário", afirmou Gil à época, ao ser questionado sobre seu maior sonho após o doutorado para o qual foi aprovado e que fará na Universidade da Califórnia em Davis (EUA).

"A emissão de moeda, o estudo do mercado financeiro. A moeda influencia vários fatores, como desemprego e inflação. Eu sou apaixonado, não é minha área de pesquisa hoje, mas eu tenho muito prazer de estudar e falar", disse.

A declaração gerou reações positivas do próprio Banco Central e de ex-presidentes da autoridade monetária.

O quadro "O Brasil tá Lascado" nas redes sociais é divulgado a cada 15 dias. O foco serão questões econômicas, políticas e sociais. No dia 8, Gil também estreia o quadro "Tá Lascado" no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo. Ele vai tirar dúvidas do público sobre economia.