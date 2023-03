Galvão Bueno faz sucesso em estreia no streaming. E o que virá daqui para frente?

Como não poderia deixar de ser, a estreia de Galvão Bueno no lançamento de seu canal próprio no streaming foi um sucesso no amistoso entre Marrocos x Brasil, realizado na noite deste último sábado, 25. Com toda a expectativa criada durante a semana, o Canal GB passou de 500 mil inscritos durante a partida - eram 100 mil na véspera do jogo, e pico de 1,5 milhão de dispositivos conectados.

"Foi um acontecimento muito bacana. A inovação foi vivida ao vivo, com suas dores e belezas. Ver um cara como o Galvão Bueno descobrindo uma nova forma de fazer o seu ofício, em uma nova estrutura, sofrendo, reclamando e ao mesmo tempo se encantando e se emocionando, foi um acontecimento, na minha opinião", analisa Bruno Maia, especialista em inovação e novas tecnologias do esporte e entretenimento e sócio da Feel The Match, desenvolvedora de propriedades intelectuais para Web3 e Streaming.

O canal de um dos maiores narradores da televisão brasileira é produzido em parceria com a Play9 empresa do ex-jornalista global João Pedro Paes Leme e do youtuber Felipe Neto. Na transmissão, além da participação do próprio influenciador, Galvão Bueno recebeu algumas personalidades como os ex-atletas e comentaristas Casagrande e Zico, além dos ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo, recém demitidos da TV Globo.

"Para quem tinha alguma dúvida sobre a força do Galvão Bueno, ele respondeu com números expressivos através de um canal, que é o streaming, que é ocupado massivamente por jovens. Acredito que seja o primeiro passo por muito mais o que está por vir", explica Fábio Wolff, especialista em marketing esportivo e sócio-diretor da Wolff Sports.

Apesar de algumas falhas, naturais em qualquer transmissão ao vivo, especialistas analisam que a naturalidade de Galvão com o mundo digital já é uma realidade, e ele não demorará muito a se adaptar.

"Estamos falando de um meio mais improvisado, caótico e ágil do que o ambiente de excelência que ele se habituou a ter na Globo. A transmissão por redes sociais é invariavelmente mais poluída, interativa, dinâmica e, dependendo de quem olha, caótica. Ao mesmo tempo, Galvão não abriu mão de sua técnica e habilidade. Ao fim, me pareceu uma transmissão crua, no melhor sentido do termo e do jeito que as redes sociais pedem. Acho que boa parte do seu sucesso veio dessa tensão que esteve no ar o tempo todo e deu muita verdade ao que se viu", complementa Bruno Maia.

O que será do canal de Galvão Bueno daqui para frente?

Pelo o que já foi anunciado, no YouTube o programa terá uma série entrevistas ligados a personalidades do mundo esportivo e do entretenimento. Quem também deve dividir a bancada com o narrador é seu filho, Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car.

"Era natural e esperado que as pessoas tivessem esse expectativa para essa estreia, e o Galvão tem um poder de conectar e atrair os fãs como nenhum outro, por isso a tendência é que continue sendo fonte de inspiração. Além disso, a imagem dele como um grande narrador foi construída ao longo dos anos, principalmente na televisão, desde quando a internet como a conhecemos nem existia. Ver o Galvão narrando um jogo da Seleção ou com outras atrações em seu próprio canal, longe da TV, será um evento interessante para acompanharmos de perto", analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo.

Por fim, Galvão Bueno elogiou a participação de todos em sua estreia. “Agradeço a todos que estiveram e trabalharam aqui hoje. Foram mais de 10 milhões de pessoas, mais de 1.5 milhão ao mesmo tempo, mais de 600 mil inscritos. E vem mais. Não vai ser só futebol. Vem mais coisa, mais vídeo, muito mais”, comemorou.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.