Gafisa exerceu opção de compra do Hotel Fasano Itaim

A Even comunicou nesta segunda-feira que a Gafisa exerceu no último dia 23 a opção de compra dos imóveis que compõem o Hotel Fasano Itaim por 310 milhões de reais.

A transação refere-se a contrato assinado em novembro pela Taperebá, subsidiária da Even, e a Gafisa, que tinha como objeto os imóveis que compõem o Hotel Fasano Itaim, incluindo o restaurante e 32 unidades autônomas do Condomínio Pedroso Alvarenga, localizado na cidade de São Paulo.

“A formalização da compra e venda dos Imóveis e dos Studios, com a assinatura de documentos e o recebimento dos valores, acontecerá no mês de janeiro do ano de 2021”, afirmou a Even em fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

No dia 11 de dezembro a Gafisa anunciou que a compra do Hotel Fasano Itaim e de 32 studios dele foi aprovada pelo CADE.

“A Gafisa vê essa operação como mais um passo na direção da estruturação de sua nova unidade de negócios de gestão de propriedades para renda, diversificando o seu portfólio de ativos e receitas, e maximizando o uso do seu expertise no mercado imobiliário brasileiro”, a companhia informou por meio de uma nota.

Controlada pela JHSF, a rede Fasano dispõe de sete hoteis em operação, além de mais de 30 restaurantes, todos sofisticados. O último hotel do grupo a abrir as portas foi o de Salvador, no final de 2018. Os outros ficam em Belo Horizonte, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, São Paulo, interior de São Paulo e em Punta del Este, no Uruguai. O de Trancoso, na Bahia, está previsto para meados de maio de 2021.

Em fevereiro de 2020, a JHSF anunciou que irá inaugurar em Nova York, mais exatamente na Quinta Avenida, em frente ao Central Park, um residencial com a chancela Fasano. Terá serviços dos hotéis da rede e um clube para associados. Mais: a companhia está transformando em um restaurante Fasano o extinto Four Seasons em Midtown, cujo projeto é assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld, autor de vários empreendimentos do grupo. A conclusão dos dois projetos está prometida para o começo de 2021.

Outros projetos em desenvolvimento do grupo, que neste mês inaugurou o CJ Shops, são o complexo no Itaim e a expansão do Shopping Cidade Jardim.