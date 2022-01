Gabriel Medina e Yasmin Brunet se separam após desistência do WSL

Após a publicação de Gabriel Medina relatando que não participaria das primeiras etapas do WSL de 2022 para cuidar de sua saúde física e mental, foi anunciado hoje pelo site Olhar Olímpico que o atleta e a modelo Yasmin Brunet não estão mais juntos.

Segundo o site, o casal está separado desde a publicação da nota do atleta.

No texto, Medina escreveu que além do desgaste físico, por uma lesão no quadril, sua saúde mental também está deteriorada.

“Somado ao corpo vem a mente, que também não está na melhor fase. Venho de meses desgastantes. E eu preciso olhar para mim nesse momento e me cuidar. Para quem não está bem, tomar uma decisão como essa não é fácil. Eu me questionei mil vezes se eu deveria me expor ou não”, escreveu nas redes sociais.

Juntos desde março de 2020, o casal passou a morar junto após algumas semanas de namoro. O casamento aconteceu em pouco menos de um ano, no Havaí e sem a presença de familiares e amigos.

Em sua última postagem no Instagram, Yasmin escreveu sobre saúde mental e as dificuldades enfrentadas por Medina no último ano.

“Ano passado foi muito difícil para mim e para o Gabriel. Já falei em muitas entrevistas que qualquer outra pessoa no lugar dele não teria conseguido chegar onde ele chegou, na verdade, qualquer pessoa no lugar dele não teria nem saído da cama. Eu vi em primeira mão tudo que ele sofreu porque eu sofri junto com ele. Vi ele segurar muita coisa que foi extremamente injusto com ele”.

Em resposta, o atleta se referiu à modelo no passado, dizendo que ela “foi um anjo” na vida dele.