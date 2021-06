Futuro da aviação: cabines com dois andares e cápsulas de descanso

Companhias aéreas sempre visam soluções para otimizar o número de passageiros em seus voos, tentando manter o conforto aos viajantes. Ideias como assentos que funcionam como encosto, para que as pessoas viajem em pé, ainda não foram vistas pelos ares, e agora, mais um conceito de viagem foi lançado: cabines com dois andares.

A novidade é uma das selecionadas do Crystal Cabin Awards. A premiação, que traz anualmente novidades no design de aeronaves, reduziu suas oito categorias para duas neste ano: ‘Escolhas do Júri’, e 'Viagens Limpas e Seguras'. Na primeira categoria, chamou a atenção o projeto Chaise Longue, do estudante espanhol Alejandro Núñez Vicente, 21 anos, estudante na Universidade TU Delft, na Holanda.

Cansado da falta de espaço para suas pernas nas viagens entre Espanha e Holanda, o jovem decidiu resolver o problema redesenhando a posição das cadeiras. Seu design transfere o compartimento de bagagem superior para baixo dos assentos, assim, há mais espaço para assentos em níveis superiores.

Ao CNN Travel, Núñez comentou que o projeto funcionaria bem no avião Flying-V, que está em desenvolvimento na TU Delft, mas diz que também poderia ser implementado em um Boeing 747, Airbus A330 ou qualquer outro avião de médio a grande porte.

“Na fileira inferior os passageiros têm a experiência de um sofá, ao esticarem as pernas, enquanto a fileira superior oferece uma experiência de SUV, tornando possível, por exemplo, cruzar as pernas devido ao maior espaço para as pernas e espaço geral”, disse ao site.

O design desenvolvido por Núñez, proporciona, ainda, maior grau de reclinagem dos assentos, assim como encostos e apoios de pescoço dobráveis. “A atual classe econômica costuma ser limitada a uma posição única ou ligeiramente reclinada, o que impede que o usuário tenha uma experiência de voo confortável e relaxante”, completou Núñez.

Segundo o estudante, outra vantagem dos assentos, ainda que incluam mais pessoas no voo, é o distanciamento social. “Por dar mais espaço entre os passageiros, e posicioná-los em diferentes alturas, é mais adequado para voos em tempos de pandemia”. A próxima etapa do projeto é o desenvolvimento de protótipos.

Outro projeto que chamou a atenção da premiação foi o Cápsula nas Nuvens, desenvolvido pela empresa Toyota Boshoku. O design inclui uma área para descanso acima dos assentos na classe econômica. Sim, é possível deitar no bagageiro como em um quarto cápsula japonês.

A ideia é que os passageiros possam comprar uma passagem, e pagando uma taxa extra, possam usufruir da cápsula quando o voo atingir altitude de cruzeiro. Segundo comunicado, a Toyota Boshoku chama a cápsula de “uma sala multifuncional que combina com a experiência de um assento da classe executiva”.

