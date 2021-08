Furacão Messi: pesquisas pelo jogador no Google crescem 10.000%

O anúncio feito pelo jogador de futebol argentino Lionel Messi na última quinta-feira pegou todos de surpresa e sacudiu a internet. Depois de 21 anos vestindo a camisa do Barcelona, o craque deixará o clube e provavelmente irá para o PSG, embora nada esteja confirmado ainda.

De qualquer modo, é esse o desejo da maior parte dos internautas, indica um compilado de dados sobre o jogador feito pela Decode, empresa de client acquisition e consulting do grupo BTG.

Ainda na quinta-feira passada, menos de duas horas após o anúncio de sua saída do Barça, as buscas por Messi no Google cresceram 9.900%.

Nas 24 horas subsequentes ao anúncio, o volume de matérias jornalísticas produzidas foi de 22.321, alcançando mais de 180 milhões de pessoas em todo o mundo.

Alguns países procuraram tanto pelo assunto no Google, que colocaram o tema no topo das pesquisas do buscador. O Brasil, os EUA, França e Índia lideraram a lista com mais de um milhão de buscas, enquanto Argentina, Itália e México ocuparam o segundo lugar como os maiores curiosos, atingindo mais de 500 mil pesquisas. Já Alemanha, Chile, Colômbia e Japão empataram em 3º com mais de 200 mil procuras.

Nas redes sociais, mais de 70% acreditam que a ida de Messi para clube francês PSG é a melhor opção, enquanto os outros 30% acham que o inglês Manchester City seria a melhor escolha.

Por mais que nenhum dos clubes europeus tenha se manifestado sobre o assunto ainda, no Twitter, 26% daqueles que apoiam a ida para o PSG, já sonham com um “trio dos sonhos” composto por Messi, Neymar e Mbappé.

Por enquanto, ainda não se sabe qual clube será a nova casa de Messi. Nesta segunda-feira, um membro do Barcelona entrou na justiça para impedir uma eventual ida do jogador ao PSG.