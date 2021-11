França precisa melhorar segurança nos estádios, diz ministro

A França precisa intensificar as medidas de segurança em seus estádios de futebol com urgência, disse o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, nesta terça-feira, após uma reunião com a ministra dos Esportes, Roxana Maracineanu, na esteira de mais um caso de violência de torcedores.

Darmanin disse que as autoridades francesas vão analisar áreas como a imposição de proibições a torcedores e estádios, a instalação de mais câmeras de vigilância nos arredores dos locais de competição e o esclarecimento de quem teria autoridade para cancelar jogos em caso de violência de torcedores.

A reunião entre os ministros ocorreu depois que uma partida entre o Olympique de Lyon e o Olympique de Marselha foi abandonada devido à violência dos torcedores, no domingo.

Na segunda-feira, a comissão disciplinar da Liga Francesa (LFP) informou que o Lyon disputará seus jogos do Campeonato Francês com portões fechados até esta se pronunciar sobre o incidente no dia 8 de dezembro, após uma investigação.

"Precisamos tirar conclusões para ter certeza de que evitaremos que tais coisas voltem a acontecer, para o que o futebol continue sendo um evento popular", disse Darmanin a repórteres.