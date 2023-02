Foxton celebra a Bossa Nova com coleção em homenagem a Tom Jobim

A Foxton celebra um dos maiores nomes da Bossa Nova com um lançamento em homenagem a Tom Jobim, músico e compositor que foi referência na criação do movimento musical.

Nomeada de “Foxton abraça Tom Jobim”, a coleção cápsula une o DNA da marca com o lifestyle do artista, dando origem a produtos como ecobags, camisas de manga longa e curta, camisetas, shorts e bermudas em tecidos leves e tons neutros, focadas no conforto e praticidade do guarda roupa masculino.

O Rio de Janeiro, cidade natal de Tom Jobim, foi uma grande inspiração para a criação das estampas autorais, que retratam elementos clássicos da cidade como o Calçadão de Copacabana e o Morro Dois Irmãos. Os silks e bordados das peças trazem também frases da sua famosa canção “Wave”, que já foi cantada por artistas como Frank Sinatra e Elis Regina, e é retratada nas roupas com os trechos “é impossível ser feliz sozinho” e “O resto é mar”.

"A coleção 'Foxton abraça Tom Jobim' fala sobre a marca indo ao encontro do artista e seu lifestyle, homenageando a sua obra. Através da coleção, e de seus produtos, trouxemos a atualização dos clássicos contemporâneos. Para celebrar o clássico da música brasileira, homenageamos um dos maiores artistas do país: Tom Jobim. Em uma coleção exclusiva e limitada, inspirada na obra musical “Wave”, traduzimos a nossa essência em peças clássicas do guarda roupa masculino", diz a equipe de estilo da marca.

A marca conta com sete linhas: jeans, conforto, casual dia a dia, casual urbano, tropical, essenciais, social e básico elaborado.

Com 28 lojas pelo país e receita bruta de R$ 25 milhões, a única marca exclusivamente masculina do Grupo Soma segue em crescimento no mercado de moda masculina.

No 3T22, a marca registrou alta de 38,9% vs. o 3T21 e ampliou sua base ativa de clientes em 45,4% vs. o 3T21. A marca obteve aumento do giro a preço cheio da coleção de Verão vs. o 3T21.

Dentre os meios de crescimento da marca estão o atacado e o digital. Com destaque no crescimento de 140,9% do atacado vs. 3T21, que aumentou seu share na receita em 7,8 p.p. vs. o 3T21.

