Fórmula E pela primeira vez no Brasil: saiba como comprar ingressos

A primeira etapa brasileira da Fórmula E tem data e local. No dia 25 de março, as ruas do entorno do Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, receberão os pilotos para a sexta etapa do campeonato mundial de 2023.

O local deve receber mais de 35.000 pessoas no sábado da corrida. O valor das entradas varia entre 300 reais e 350 reais, sendo que também podem ser adquiridas meia-entradas. A classificação etária é de 16 anos, sendo que todos os menores devem estar acompanhados de um adulto.

Essa será a primeira vez que a Fórmula E vai correr no Brasil. Mas o país já faz parte da história da categoria desde sua criação. O piloto brasileiro Lucas di Grassi foi o primeiro piloto a garantir sua presença na competição, além de ter sido o primeiro vencedor da história ao ganhar o eprix inaugural do campeonato, realizado em Pequim em 2014.

Lucas di Grassi em destaque

O piloto Lucas di Grassi estreou com o pé direito na temporada 2023 da Fórmula E. No sábado 14, o paulista que ajudou a desenhar a pista do Sambódromo ficou na terceira colocação no ePrix da Cidade do México.

''Não esperava ficar em terceiro lugar logo de cara, com uma equipe nova (Mahindra Racing), um bom início”, afirma di Grassi. “'Sem dúvida a corrida em São Paulo será muito importante para mim, vamos tentar fazer o possível lá para ter um bom resultado.''

Como será a primeira corrida de Fórmula E no Brasil

A vitória foi do britânico Jake Dennis (Avalanche Andretti) e em segundo chegou o alemão Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche). O pódio do paulista Lucas di Grassi foi o 40º da sua carreira na Fórmula E.

Para Di Grassi, o local escolhido para sediar a etapa paulista é o mais efetivo, e faz jus à estratégia da Fórmula E em correr nos grandes centros. ''É o lugar mais efetivo para fazer uma corrida de Fórmula E. Para quem não sabe, a categoria só corre em circuitos de rua, e por isso Interlagos não era uma possibilidade.”

Próxima etapa: Arábia Saudita

Segundo o piloto, não se trata de uma questão contratual, e sim, estratégica. “A Fórmula E realiza todas as suas etapas em circuitos de rua”, diz. A pista em São Paulo é parecida à que foi utilizada na Fórmula Indy anos atrás, mas com um traçado diferente.

A próxima etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E será uma rodada dupla, nos dias 27 e 28 de janeiro, com o ePrix de Diriyah, na Arábia Saudita.

