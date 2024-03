Fórmula E em São Paulo: tudo o que você precisa saber sobre a corrida deste fim de semana

Está praticamente tudo pronto no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da cidade de São Paulo, para receber a quarta etapa do Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E, no próximo sábado, 16. Este é o primeiro campeonato mundial elétrico da Federação Internacional do Automóvel (FIA). Ainda há ingressos disponíveis que custam a partir de R$ 300.

Na sexta-feira, 15, os pilotos fazem testes livres, assim como na manhã de sábado. A corrida começa a partir das 14h03 e promete ser emocionante. No ano passado, quem passou pela corrida de São Paulo testemunhou 114 ultrapassagens durante o E-Prix, com 11 mudanças de liderança.

"No ano passado, tivemos uma das etapas mais atrativas do automobilismo, com mais de 110 ultrapassagens na pista e a maior reta do campeonato. Quem veio ao Sambódromo pode desfrutar de um grande evento", diz o cofundador da Fórmula E, Alberto Longo.

Como é a pista

O circuito de rua paulista, com apenas 11 curvas e três retas, apresenta a mais longa da temporada, com 750 metros, proporcionando aos espectadores nas arquibancadas um espetáculo de ultrapassagens. Pilotos como Mitch Evans, da Jaguar TCS Racing, consideram o E-Prix como um dos melhores do calendário.

Impacto econômico

No ano passado, a corrida teve um impacto econômico e turístico significativo em São Paulo, movimentando mais de U$ 90 milhões e gerando entre 2,5 mil e 3 mil empregos diretos e indiretos. Em 2023, o público registrado no Sambódromo do Anhembi foi de 23 mil pessoas.