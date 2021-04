Ford Mustang, o esportivo mais vendido do mundo, chega em edição limitada

O Ford Mustang é um típico muscle car, ou pony car, carros esportivos potentes de duas portas lançados no mercado americano principalmente entre 1960 e 1970. Como todo ícone, tem admiradores e detratores, mas uma coisa é certa: trata-se de um sucesso comercial. No ano passado foram vendidos globalmente 80.577 unidades, segundo a consultoria IHS Markit, ou 15,1% do segmento de cupês esportivos.

Agora, admiradores podem comemorar e detratores têm mais um motivo para se irritar. Acaba de chega ao Brasil uma edição limitada clássica do Mustang, a Mach 1. O carro foi apresentado ontem, sexta-feira 16 de abril, por videoconferência para a imprensa especializada, da qual a Casual EXAME participou.

O nome fala muito sobre o posicionamento da versão. Mach é uma unidade relativa que expressa a razão entre a velocidade de um objeto e a velocidade do som. Já é de se esperar, portanto, um carro bastante potente.

Alta potência

O Mach 1 tem motor V8 Coyote com 483 cavalos. É, segundo a Ford, que detém a marca, o mais bem preparado par as pistas de todos os tempos. Esta é a quarta geração do Mach 1, lançada originalmente 1969 e com produção até 1971, e com atualizações depois em 1974 e 2003.

Na mecânica, alguns equipamentos vieram de outras versões do Mustang. A barra anti-torção é do Bullitt, o sistema de arrefecimento do motor vem do Shelby GT 350 e o escapamento é do Shelby GT 500. Privilégios de quem tem herança.

Existem sete opções de modo de condução: normal, esportivo, padrão, pista, drag, neve/molhado e my mode é customizado. Modos de escape são quatro: esportivo, normal, silencioso, pista.

O Mach 1 é o primeiro Mustang conectado vendido na América do Sul. A partida pode ser feita remotamente, para o ar condicionado já ser acionado antes do piloto assumir a direção. Outras informações, como pressão do pneus e nível de combustível, podem ser vista por um aplicativo do celular.

Um sistema de 12 alto falantes garante um som de boa qualidade. A tecnologia embarcada inclui sistema de alerta de colisão a partir de 5 km/h de velocidade, capaz de detectar pedestres ou carros parados. Um sistema garante a permanência dentro das faixas da pista, por alerta ou mesmo por correção. O carro vem com farol com acendimento automático, sensor de chuva, oito air bags e controle eletrônico de estabilidade.

Design de avião

O design recebeu atenção especial na nova versão. A frente traz uma grade com desenho mais acentuado na parte de baixo. A ideia é reforçar a ideia de estabilidade. Existem oito cores disponíveis, entre elas o amarelo clássico e o laranja da primeira versão. Sobre o capô fica um conjunto gráfico formado por três tons, que variam de acordo com a cor do carro.

A lateral traz uma silhueta, harmonizada com o teto, que reforça o porte atlético do modelo. A inscrição Mach 1 está na parte de baixo e na peça dianteira. As novas rodas 19 polegadas são exclusivas da versão, com um cinza brilhante com um efeito que se assemelha a um metal líquido. As lanternas traseiras têm formato tridimensional, com bases verticais. O aerofólio vem em um tom mais escuro.

Os bancos privilegiam a ergonomia. O acabamento é refinado, com couro também no freio de mão e em outras peças. O painel traz referências à indústria aeronáutica, com saídas de com acabamento em alumínio escovado, lembrando a fuselagem de um avião. Uma placa Mach 1 com o nome e numeração do chassis mostram a exclusividade.

Os bancos parecem mesmo voltados para o propósito da pilotagem, com uma faixa laranja também em homenagem ao primeiro Mach 1 em algumas combinações. Pequenos furos na parte central garantem o resfriamento e o aquecimento dos bancos

Sucesso comercial

O Mustang já nasceu como sucesso comercial. Dois anos depois de lançado, em 1966, já atingiu 1 milhão de unidades vendidas. Desde o começo são 102 milhões de carros comercializados. O sucesso se repente no Brasil. Desde que passou a ser importado, em 2018, já foram emplacadas 1.730 unidades, quatro vezes mais do que os demais concorrentes no segmento.

Com sua aparência agressiva, o Mustang é um influencer nato. Estrelou mais de 7.000 séries e filmes e é, segundo a marca, o, carro mais postado no Instagram, com 13,3 milhões de publicações.

O novo Mach 1 sai por 499.000 reais. A pré-venda já começou a e previsão de entrega é a partir de junho. Trata-se de uma edição limitada no tempo, não em quantidade. Isso significa que o modelo será produzido por um período específico? Qual vai ser, vai depender da reposta do mercado – e da estratégia da Ford em criar desejo por seus carros icônicos.