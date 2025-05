Ford lança carro limitado, esgota em 1 hora e fatura R$ 120 milhões no Brasil

Quem é apaixonado por carros está sempre em busca de oportunidades para adquirir modelos icônicos. De olho nesse público, a Ford lançou no Brasil uma edição limitada do Mustang com câmbio manual — uma raridade nos dias atuais. Com apenas 200 unidades disponíveis, o modelo se esgotou em apenas uma hora, o que surpreendeu até a própria montadora. “Sabíamos que seria um sucesso, mas não nesta proporção”, diz Martin Galdeano, CEO da Ford América do Sul. Com preço de R$ 600 mil por unidade, a Ford faturou R$ 120 milhões em apenas 60 minutos. A entrega para quem comprou começa em julho.

Batizado de Mustang GT Performance Manual, o modelo presta homenagem à linhagem de séries especiais que construíram a mística do esportivo desde os anos 1960. Voltado a colecionadores e entusiastas da condução mais visceral, o carro combina engenharia moderna com referências ao passado. “A transmissão manual tem hoje um valor emocional”, afirma Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford. “É um equipamento que cria uma conexão mais visceral com o carro.”

Motor V8

O novo Mustang manual traz o motor Coyote V8 5.0, com nova calibração que entrega 492 cv – potência recorde entre os modelos da linha vendidos no Brasil. O torque é de 58 kgfm, com aceleração de 0 a 100 km/h em 4,3 segundos. A velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km/h. Com uma relação peso-potência de 3,67 kg/cv, o desempenho se aproxima ao de um superesportivo.

A transmissão manual de seis marchas MT82, com as duas últimas em overdrive, garante engates suaves e intuitivos mesmo em condução esportiva. O modelo inclui tecnologias como o Flat Shift, que permite trocas sem tirar o pé do acelerador, e o Rev Match, que simula a técnica de punta-taco. “É um casamento perfeito entre força bruta e controle refinado”, diz André Oliveira, diretor de Engenharia da Ford.

1 /9 (Ford Mustang Manual.)

2 /9 (Ford Mustang Manual.)

3 /9 (Ford Mustang Manual.)

4 /9 (Ford Mustang Manual.)

5 /9 (Ford Mustang Manual.)

6 /9 (Ford Mustang Manual.)

7 /9 (Ford Mustang Manual.)

8 /9 (Ford Mustang Manual.)

9/9 (Ford Mustang Manual.)

Detalhes de colecionador

O Mustang GT Performance Manual 2025 tem identidade visual marcante, com faixas pretas com frisos vermelhos, peças em tom bronze e um emblema comemorativo de 60 anos na coluna traseira. A carroceria está disponível nas cores Preto Astúrias, Cinza Torres e Branco Oxford. No interior, os bancos esportivos Recaro e o número de série gravado a laser no console reforçam o caráter exclusivo da edição.

Entre os equipamentos de destaque estão as rodas de 19 polegadas, freios Brembo com pinças vermelhas e a cabine digital, que combina um painel de 12,4" com a central multimídia SYNC 4 de 13,2". O modelo conta ainda com sistema de som B&O de 900 W, carregador por indução e conectividade sem fio com Android Auto e Apple CarPlay.