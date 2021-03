Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e ver a escalação no Brasileiro

De olho na liderança do Brasileiro, o Flamengo recebe o Corinthians, neste domingo, no Maracanã. O horário da partida é 16h. Com 65 pontos, o rubro-negro tem um ponto a menos que o Internacional, que joga no mesmo horário contra o Vasco, em São Januário. Será a 100ª partida de Gabigol pelo Flamengo.

Transmissão

A TV Globo (narração de Luis Roberto e comentários de Casagrande e Roger Flores) e o Premiere (Odinei Ribeiro, com Júnior e Maurício Noriega) transmitem a partida ao vivo. Escute também pela Rádio Globo.

Escalação do Flamengo

A novidade do time de Rogerio Ceni é a volta de Rodrigo Caio, que estava machucado. Mesmo com o retorno, Willian Arão segue na zaga. Gustavo Henrique foi para o banco.

O rubro-negro joga com Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Quem está fora: Diego Alves (lesão muscular na coxa); Thiago Maia (cirurgia no joelho) e João Gomes (terceiro amarelo).

Pendurados: Gabigol, Gustavo Henrique, João Lucas e Rogério Ceni.

Escalação do Corinthians

Já o técnico Vagner Mancini deve escalar o Corinthians com Cássio, Fagner, Bruno Mendez, Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mosaquito, Araos e Otero; Léo Natel

Quem está fora: Gabriel e Mateus Vital (suspensos), Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira (lesão no joelho esquerdo), Danilo Avelar (lesão no joelho direito), Léo Santos, Jemerson e Cazares (transição).

Pendurados: Cássio, Fagner, Cantillo, Everaldo, Camacho, Gabriel Pereira, Luan e Walter

Arbitragem

Árbitro: Rafael Traci (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Alex dos Santos

VAR: Wagner Reway