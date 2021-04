Fiuk está na final mas o ao vivo do BBB está de graça; saiba como assistir

Na manhã desta sexta-feira (30), após mais de 11 horas abraçado a um totem giratório, Fiuk foi consagrado o primeiro finalista do BBB 21. A internet não perdoou e muitos internautas ficaram bravos com o resultado. "A gente esperava Cami, Ju ou Gil primeiro finalista /A gente recebeu Fiuk!", reagiu uma internauta. "Boninho transformou este paredão e a final com Fiuk em um enterro", comentou outro usuário.

Boninho transformou este paredão e a final com Fiuk em um enterro. pic.twitter.com/bEf7UjUQjG — MaComunista (@MaComunista) April 30, 2021

A gente esperava Cami, Ju ou Gil Primeiro Finalista /A gente Recebeu Fiuk! #BBB21 pic.twitter.com/9q98PBKVr6 — A.D-💋🖖 (@ElleSilll) April 30, 2021

Mas, se o resultado da prova não te desanimou para assistir o final do reality -- muito provavelmente entre Fiuk, Juliette e Gilberto -- você terá a opção de assistir os dias finais do BBB 21 de forma gratuita. As principais operadoras de TV por assinatura liberaram a programação ao vivo do programa, conhecido também como pay-per-view, gratuitamente até a próxima terça-feira (4) quando acontecerá a grande final.

Mais de 12 milhões de clientes da Vivo, Claro/Net e Sky poderão acompanhar a reta final do programa mesmo sem ter aderido ao pacote pay-per-view. Para assistir, não é necessário fazer nenhum tipo de contratação adicional. Basta conferir os canais das operadoras que transmitem o programa ao vivo 24 horas: Vivo (715, 716 e 717); Claro/Net (741) e Sky (93, 493, 94 e 496).