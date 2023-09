Fitness logo de manhã: 5 vitaminas caseiras para começar a semana

Começar a semana com o pé direito é essencial para enfrentar os desafios que estão por vir — e nada melhor do que uma alimentação saudável para impulsionar as energias e trazer sabor à rotina.

Repletas de ingredientes nutritivos e saborosos, as vitaminas proporcionam ainda mais disposição. Por isso, veja 5 opções caseiras fit que promovem o bem-estar em cada gole.

Vitamina de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

2 bananas maduras

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

200 ml de leite de amêndoas

1 colher de chá de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque as bananas e as coloque, com a pasta de amendoim, o leite de amêndoas e o mel, no liquidificador. Adicione alguns cubos de gelo, se desejar uma vitamina mais refrescante. Bata tudo até ficar homogênea. Sirva imediatamente!

Vitamina de maçã, mel e aveia

Ingredientes

1 maçã cortada em cubos

1 colher de sopa de aveia

1 colher de sopa de mel

200 ml de leite de soja

Modo de preparo

Bata no liquidificador a maçã com aveia, leite e mel por 3 minutos ou até ficar homogênea. Coloque em copos altos e sirva em seguida. Polvilhe aveia em cima para decorar e aproveite!

Vitamina de banana, maçã e mamão

Ingredientes

1 banana madura

1 maçã

1/2 mamão maduro

200 ml de leite de coco

Gelo a gosto

Modo de preparo

Corte a banana, a maçã e o mamão em pedaços. Coloque os pedaços de frutas, o leite de coco e o gelo no liquidificador. Bata tudo até obter uma mistura suave e cremosa. Sirva imediatamente e aproveite!

Vitamina de abacate com hortelã

Ingredientes

1 abacate maduro

1/2 xícara de chá de folhas de hortelã frescas

200 ml de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mel

Gelo a gosto

Modo de preparo

Descasque e retire o caroço do abacate. Coloque o abacate, as folhas de hortelã, o leite de amêndoas e o mel no liquidificador. Adicione cubos de gelo, se desejar uma vitamina mais refrescante. Bata tudo até obter uma mistura suave e cremosa. Despeje a vitamina em um copo e decore com folhas de hortelã fresca, se desejar. Sirva imediatamente e aproveite!

Vitamina de frutas vermelhas e chia

Ingredientes

1 xícara de frutas vermelhas congeladas

1 banana madura

1 colher de sopa de sementes de chia

200 ml de leite de amêndoas

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque as frutas vermelhas, a banana, as sementes de chia e o leite de amêndoas no liquidificador. Adicione alguns cubos de gelo, se desejar uma vitamina mais refrescante. Bata tudo até obter uma mistura suave. Deixe a vitamina descansar por alguns minutos para que as sementes de chia absorvam um pouco de líquido e engrossem a mistura. Sirva e desfrute!