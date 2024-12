Fischer Dreams: novo edifício residencial em Balneário Camboriú revive o histórico Hotel Fischer

Com localização privilegiada na Avenida Atlântica, beira mar de Balneário Camboriú, onde funcionava o histórico Hotel Fischer, o empreendimento Fischer Dreams está em construção no mesmo terreno que abrigou o primeiro hotel de luxo de Santa Catarina, que, na época, era um ícone da hotelaria nacional.

Inaugurado em 1957, o Hotel Fischer foi pioneiro na hotelaria de luxo e desempenhou um papel importante na transformação da cidade que se tornou um dos principais destinos turísticos do país. Reconhecido pela excelência no atendimento, o hotel hospedou inúmeras celebridades e personalidades importantes, incluindo os presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart.

Hoje, o Fischer Dreams ocupa o mesmo terreno, com 70.000 metros quadrados de área construída e 119 apartamentos exclusivos. As duas torres são ocupadas por apartamentos de 186 a 491 metros quadrados e configurações de até 8 suítes.

Além disso, oferece mais de 7 mil metros quadrados de área de lazer, com piscinas de borda infinita, espaços de convivência e relaxamento e um espaço para restaurante de alta gastronomia à beira-mar.

“O Fischer Dreams é uma verdadeira joia rara na orla mais cobiçada do Brasil. Assim como o Hotel Fischer marcou época ao inovar na hotelaria de luxo, o Fischer Dreams eleva o padrão de moradia ao unir exclusividade, sofisticação e bem-estar em um único projeto. Nosso objetivo foi honrar o legado histórico do Hotel Fischer enquanto apresentamos um novo conceito de viver em Balneário Camboriú. Com tecnologias de ponta, áreas de lazer planejadas e apartamentos personalizáveis, o Fischer Dreams oferece uma experiência que combina tradição, modernidade e conforto incomparável”, diz Clóvis de Albuquerque Filho, diretor comercial da Procave.

As duas torres são ocupadas por apartamentos de 186 a 491 metros quadrados e configurações de até 8 suítes. (Divulgação/Divulgação)

A inovação do Fischer Dreams também se reflete na tecnologia empregada em sua construção. O empreendimento adota sistemas modernos, como fachadas ventiladas, isolamento acústico avançado e renovação de ar, que garantem conforto térmico, segurança e sustentabilidade.

Além disso, o uso de formas metálicas reutilizáveis acelera o processo construtivo e minimiza o impacto ambiental, reforçando o compromisso da Procave com qualidade e responsabilidade. Atualmente, o empreendimento está com 65% das obras concluídas.

“O Fischer Dreams em Balneário Camboriú não é apenas uma continuação dessa trajetória de sucesso, mas também uma prova do compromisso da empresa em valorizar histórias de sucesso e, com isso, criar projetos únicos que transformam o ato de morar em uma experiência extraordinária”, diz Filho.