Final feminina do US Open atraiu público maior do que a masculina

A final feminina do Aberto dos Estados Unidos entre Emma Raducanu e Leylah Fernandez atraiu um público maior na ESPN do que o confronto masculino entre Novak Djokovic e Daniil Medvedev, informou nesta quarta-feira a emissora de esportes dos Estados Unidos.

A transmissão de sábado da final feminina atingiu o pico de 3,4 milhões de espectadores, enquanto a final masculina, na qual o russo Medvedev ganhou seu primeiro título de Grand Slam, teve um pico de 2,7 milhões, no domingo, disse a ESPN.

O confronto pelo título feminino entre duas adolescentes teve uma média de 2,44 milhões de espectadores, um aumento de 37% em relação à final de 2020, quando Naomi Osaka venceu Victoria Azarenka.

Um dia depois de Raducanu, de 18 anos, ter se tornado a primeira tenista oriunda do qualifier a vencer um Grand Slam, o número um do mundo no ranking masculino Djokovic entrou na quadra do estádio Arthur Ashe contra Medvedev, segundo colocado no ranking, na final masculina.

Uma vitória do sérvio o tornaria o primeiro homem em 52 anos a vencer todos os quatro Grand Slam no mesmo ano e lhe daria o 21º título, para passar à frente de Roger Federer e Rafa Nadal.

A final na tarde de domingo, que normalmente enfrenta forte competição por telespectadores devido à primeira semana da temporada da NFL, teve em média 2,05 milhões de telespectadores --37% a mais que no ano passado.

A edição de 2021 do US Open teve uma média de 881.000 espectadores no horário nobre dos EUA, um salto de 33% em relação ao ano passado e um aumento de 13% nas duas semanas de transmissão, disse a ESPN.

O Canal 4, que assinou um acordo de última hora com o detentor dos direitos no Reino Unido, a Amazon Prime, para transmitir a partida gratuitamente, teve seu pico de transmissão em 9,2 milhões de telespectadores durante a vitória improvável do Raducanu.