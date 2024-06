Fim de semana de frio intenso: 5 destinos bate-volta de SP para curtir o inverno

As temperaturas devem despencar no próximo fim de semana em São Paulo. A previsão é que o termômetro mais baixo seja registrado no domingo, com a mínima prevista de 9ºC. Felizmente, a região em torno da capital paulista oferece várias opções de bate-volta que proporcionam paisagens deslumbrantes, gastronomia aconchegante e atividades ao ar livre para todos os gostos. Desde charmosas cidades serranas até refúgios naturais, há destinos perfeitos para quem deseja escapar da rotina urbana e se aquecer com boas companhias e novas experiências.

Entre os destaques estão Campos do Jordão, onde o visitante pode desfrutar de fondue e chocolate quente em meio a belas montanhas. Outras opções incluem as vinícolas de São Roque, ideais para uma degustação de vinhos, e o clima romântico de Monte Verde. Cada um desses destinos oferece uma experiência única, transformando um fim de semana frio em uma oportunidade perfeita para descobrir novos lugares e criar memórias inesquecíveis.

Nesta época do ano, é comum o aumento do aluguel de carros por dia, justamente para fazer este tipo de passeio. De acordo com o CEO da Turbi, Diego Lira, a procura pelo aluguel de carros em julho é aproximadamente 15% maior do que em outros meses do ano.

“Hoje em dia, as pessoas podem alugar um carro sem burocracias e papeladas, através de um procedimento 100% online. Além disso, é possível escolher o carro ideal de acordo com a necessidade da viagem. Essa flexibilidade chama a atenção para quem quer viajar neste período”, explica Diego.

Veja abaixo cinco opções para pegar o carro e conhecer paisagens que combinam muito com o inverno:

Monte Verde (165 km da capital paulista)

Na Serra da Mantiqueira, Monte Verde é um distrito de Camanducaia (MG) e possui um tradicional festival de inverno que acontece durante todo o mês de julho. O lugar possui ótimas opções de restaurantes para comer fondue, casas de chocolate caseiro e acomodações para famílias, com opções românticas para casais. A dica é procurar o voo panorâmico pela região da serra.

Serra Negra (152 km da capital paulista)

Serra Negra é casa de um dos maiores festivais de inverno do país, que acontece até o final de julho. A cidade é uma opção para quem gosta de montanhas, com mirantes, fontes de água e clima frio. A cidade possui ótimas opções de pousadas para relaxar e é reconhecida como um ótimo lugar para comprar roupas de inverno.

Campos do Jordão (170 km da capital paulista)

A cidade é vizinha de Monte Verde e um dos principais destinos de inverno próximos de São Paulo. Com um clima ameno e ambiente descontraído, Campos do Jordão conta com ótimas opções gastronômicas e uma programação familiar. Em julho, a cidade traz mais uma edição do maior e mais tradicional evento de música clássica da América Latina, com apresentações 100% gratuitas. A cidade também conta com museus, como o Felícia Leirner, e parques com atividades ao ar livre, como o Capivari e o Horto Florestal.

São Roque (65 km da capital paulista)

Esse é um destino muito escolhido por casais e amantes do vinho. O principal atrativo da cidade é a Estrada ou Rota do Vinho, que além de contar com restaurantes e passeios em vinícolas e adegas, em ambientes descontraídos, também traz uma programação especial, como a Vila Don Patto, com seu “Inverno Encantado” que tem programação até o dia 11 de agosto.

Paranapiacaba (48 km da capital paulista)

Que tal um passeio de trem em um distrito de Santo André? Paranapiacaba é uma pequena cidade turística criada por imigrantes ingleses que vieram ao país para construir as ferrovias do estado de São Paulo. Com uma arquitetura única e boas opções gastronômicas, a cidade respira os tempos dos barões do café e seu festival de inverno acontece nos dois últimos finais de semana de julho.