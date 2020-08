Fim de semana: 5 filmes para assistir em casa

Para a sexta à noite e o fim de semana, os streamings no Brasil trazem boas opções de filmes que entraram recentemente em seus catálogos. Na HBO Go, o destaque é “O Retorno de Ben”, história sobre mãe e filho estrelando Julia Roberts e Lucas Hedges. Na Netflix, o destaque é o filme francês “A Prima Sofia” e o original Netflix de ação “Power”, com Jamie Foxx. Confira:

O Retorno de Ben

Direção de Peter Hedges / 2018 / Com Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance / Na HBO Go

Metacritic: 66 / Rotten Tomatoes: 81%

Talentos da nova geração de Hollywood usaram em anos recentes sua juventude para contar histórias focadas em uma questão que permanece relevante década após década: o vício em drogas e como isso afeta as relações familiares. Timothée Chalamet estrelou ao lado de Steve Carrel “Beautiful Boy”. Já Lucas Hedges, que contracenou com Chalamet em “Lady Bird”, foi dirigido por seu pai Peter Hedges em “O Retorno de Ben”. Na história, Hedges é Ben Burns, um adolescente viciado em drogas, em processo de recuperação, que decide visitar sua família no Natal, sem aviso prévio. Sua mãe Holly (Julia Roberts) o acolhe, mas está preocupada. Em 24 horas, a relação dos dois será colocada à prova, com contornos dramáticos inesperados.

Filme “O Retorno de Ben” Filme “O Retorno de Ben”

A Prima Sofia

Direção de Rebecca Zlotowski / 2019 / Com Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel / Na Netflix

Metacritic: 85 / Rotten Tomatoes: 100%

O filme francês “A Prima Sofia” (“Une Fille Facile”, no original) traz reflexões sobre beleza, sexo e juventude em moldes parecidos com os de outra produção francesa recente, “Jovem e Bela”, filme de 2013 de François Ozon. Em “A Prima Sofia”, a diretora Rebecca Zlotowski mostra a história de Naima, uma adolescente de 16 anos que vive em Cannes. No verão, ela está tentando descobrir o que fará com sua vida. Quando sua prima Sofia, de 22 anos, chega para visitá-la, as coisas começam a mudar, uma vez que a prima de Paris leva a vida de um modo bem diferente do qual Naima está acostumada.

Filme “A Prima Sofia” Filme “A Prima Sofia”

Queen & Slim

Direção de Melina Matsoukas / 2019 / Com Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine / No Google Play Filmes

Metacritic: 74 / Rotten Tomatoes: 81%

Fora do radar do cinema mainstream, “Queen & Slim” traz uma história ousada feita por artistas que, nos últimos anos, tem mudado o rosto de Hollywood, lutando por mais representatividade. A diretora Melina Matsoukas, por exemplo, já dirigiu episódios das séries “Insecure” (HBO) e “Master of None” (Netflix) e também o curta musical de Beyoncé “Formation”. Enquanto isso, o indicado ao Oscar Daniel Kaluuya é um dos nomes mais quentes de Hollywood na atualidade, com atuações em “Corra!”, “Pantera Negra” e “Black Mirror”. Em “Queen & Slim”, o primeiro encontro do casal Queen e Slim toma rumos inesperados quando um policial para o carro deles.

Filme “Queen & Slim” Filme “Queen & Slim”

Power

Direção de Henry Joost e Ariel Schulman / 2020 / Com Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Dominique Fishback / Na Netflix

Metacritic: 51 / Rotten Tomatoes: 60%

A Netflix continua com seu projeto de investir em grandes filmes de ação com nomes de peso em Hollywood para atrair público e visualizações. Já deu certo, por exemplo, com “Resgate”, filme com Chris Hemsworth que se tornou um dos mais vistos da plataforma. A novidade agora é “Power”, ação com o ganhador do Oscar Jamie Foxx e o sempre presente Joseph Gordon-Levitt, estrela de “500 Dias Com Ela”. Na ação de ficção científica, uma pílula é capaz de dar poderes extraordinários a quem tomá-la, mas por apenas cinco minutos. Nas ruas de Nova Orleans, um trio inesperado combaterá quem for preciso para encontrar os responsáveis pela criação da droga.

Filme “Power” Filme “Power”

Terri

Direção de Azazel Jacobs / 2011 / Com John C. Reilly, Jacob Wysocki, Bridger Zadina / No Mubi

Metacritic: 72 / Rotten Tomatoes: 87%

O diretor indie Azazel Jacobs vem trabalhando com pequenas produções cinematográficas como “Momma’s Man” e “The Lovers” e também na televisão e streaming, dirigindo episódios de “Mozart In The Jungle” e “Sorry For Your Loss”. Em “Terri”, de 2011, um filme que foi sucesso no Festival de Sundance, ele dirige Jacob Wysocki, que interpreta um jovem obeso e desajustado que tenta encontrar seu espaço no mundo. O adolescente encontrará a companhia inusitada do vice-diretor de sua escola, interpretado por John C. Reilly.