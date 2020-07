Fim de semana: 5 filmes para assistir em casa

EXAME selecionou cinco títulos de filmes que entraram recentemente nos catálogos dos principais streamings no Brasil e são ótimas pedidas para a sexta-feira à noite e para o fim de semana. Confira:

The Old Guard

Direção de Gina Prince-Bythewood. Com Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts. Na Netflix

A diretora de “Love & Basketball” e “A Vida Secreta das Abelhas” produz esse filme de ficção científica com um tanto de distopia sobre um time de seres humanos imortais que há séculos cuidam de proteger a humanidade de perigos, sempre preservando suas identidades. Mas um novo membro inesperado desse seleto grupo mudará o rumo da história.

Charlize Theron em cena de “The Old Guard” Charlize Theron em cena de “The Old Guard”

Judy

Direção de Rupert Goold. Com Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock. No Google Play Filmes

Renée Zellweger ganhou seu segundo Oscar nesse filme ao encarnar Judy Garland na fase final de sua carreira. Com flashbacks que remontam aos tempos de Garland em “O Mágico de Oz”, o filme conta sobre a turnê que a atriz e cantora fez em Londres em 1968, quando lutava contra um casamento fracassado, a falta de dinheiro, o desencanto do público e o vício em álcool e remédios.

Renée Zellweger, em cena de “Judy” Renée Zellweger, em cena de “Judy”

O Homem Invisível

Direção de Leigh Whannell. Com Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer. No Google Play Filmes

O jovem diretor australiano Leigh Whannell tem se especializado em suspenses e terror, com filmes como “Upgrade”. Sua nova empreitada foi repensar a história fantástica de “O Homem Invisível”, idealizada em livro por W.G. Wells em 1897 e que virou filme em 1933. Na versão de 2020, a protagonista é Cecilia Kass (Elisabeth Moss) e o tema por trás da lenda é perfeito para os dias de #MeToo: Cecilia é assediada por seu ex-marido, teoricamente falecido, mas ninguém acredita nela. Nesse processo de gaslighting, Cecilia não sabe a quem recorrer, já que começam a achar que ela está ficando paranoica ou enlouquecendo e sua narrativa de vítima é posta em xeque.

Elisabeth Moss, em cena de “O Homem Invisível” Elisabeth Moss, em cena de “O Homem Invisível”

O Mistério de Picasso

Direção de Henri-Georges Clouzot. No Mubi

Após os sucessos “As Diabólicas” e “O Salário do Medo”, o diretor francês parte para um projeto inédito: um documentário sobre Pablo Picasso, buscando capturar a força do gênio espanhol na metade dos anos 1950, com o artista já na terceira idade. A filmagem em preto e branco da vida do pintor e seu processo criativo foi um sucesso, ganhando o Prêmio do Júri do Festical de Cannes.

Cena do documentário “O Mistério de Picasso” Cena do documentário “O Mistério de Picasso”

T2 Trainspotting

Direção de Danny Boyle. Com Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller. Na Amazon Prime Video

Décadas depois do sucesso avassalador de “Trainspotting”, o diretor Danny Boyle reúne elenco original liderado por Ewan McGregor para contar mais um capítulo da história britânica. Vinte anos depois, Mark Renton volta à Escócia e encontra seus antigos amigos, Sick Boy, Spud e Begbie.