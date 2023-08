Fim da hegemonia europeia? Conheça a Tapestry, primeiro conglomerado de luxo americano

Quando se pensa em conglomerados de moda, vêm à mente dois grupos franceses: LVMH e Kering, proprietárias de marcas de moda, beleza, bebidas, hotelaria e joias, tanto europeias quanto americanas como Gucci, Tiffany & Co, Moet Henessy, Sephora e Balenciaga. Mas, na semana passada, o grupo Tapestry, proprietário das marcas Coach e Kate Spade adquiriu a Capri Holdings, controladora da Versace e Michael Kors, por 8,5 bilhões de dólares.

Com a aquisição da Capri Holdings, o grupo irá gerar cerca de 12 bilhões de dólares em receita anual. O acordo entre as empresas americanas com marcas de luxo conhecidas acontece enquanto conglomerados buscam ampliação de seus portfólios. Em julho, o grupo Kering comprou 30% de participação da Valentino, por 1,7 bilhão de euros.

Porém, as marcas do portfólio da Tapestry possuem uma base de clientes maior visto que seus produtos não são considerados apenas de luxo.

Segundo o New York Times, os executivos-chefes da Tapestry e da Capri afirmaram que irão incluir suas bolsas, sapatos e vestuário para mais consumidores ao expandir o alcance da Tapestry na Europa, Oriente Médio e África, enquanto as marcas de Capri ganharão mais exposição na Ásia.

Após a aquisição, as ações da Capri subiram 56%, enquanto as ações da Tapestry caíram cerca de 12%.

Estratégias de expansão

De olho nas novas gerações, a Coach fez parcerias com marcas e celebridades como a Disney e a atriz Kirsten Dunst. A marca de bolsas também diminuiu o portfólio para focar nos itens mais vendidos. A mesma estratégia foi escolhida para a Kate Spade.

O mercado chinês também se tornou o mercado principal de vendas da Tapestry.

“Criamos uma plataforma de envolvimento do consumidor dinâmica e orientada por dados que alimentou nosso sucesso, promovendo inovação, agilidade e fortes resultados financeiros”, disse Joanne Crevoiserat, CEO da Tapestry. “A partir desta posição, estamos prontos para alavancar nossas vantagens competitivas em um portfólio mais amplo de marcas”.

Disputa na Europa

Atualmente, a LVMH, maior concorrente da Kering, apresenta forte crescimento. No primeiro trimestre do ano, o conglomerado liderado por Bernard Arnault registrou receita de 21 bilhões de euros - alta de 17% em relação ao ano anterior. Os dados foram impulsionados por vendas fortes na Europa e no Japão, além de ter mantido o ciclo de expansão nos Estados Unidos.

Há especulações que o grupo liderado por Arnault compre a loja de departamentos Bergdorf na Quinta Avenida em Nova York. O estabelecimento está localizado do outro lado da rua da icônica loja da Tiffany & Company, a joalheria que a LVMH comprou por 15,8 bilhões de dólares em 2021, e que vem sendo um dos destaques do grupo.