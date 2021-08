Com Carla Diaz, filmes sobre Suzane von Richthofen ganham data de estreia

Após meses de espera em banho-maria, os filmes "A menina que matou os pais" e "O menino que matou os pais" finalmente ganharam uma data de estreia.

Com a expectativa de lançar os longas no cinema frustradas devido a falta de público, a sequência que conta a história de Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos entrará no catálogo da Amazon Prime Video simultaneamente no próximo dia 24 de setembro.

Os dois filmes dirigidos por Maurício Eça ficarão disponíveis no catálogo mundial do streaming da Amazon com exclusividade.

Protagonizados por Carla Diaz (Suzana) e Leonardo Bittencourt (Cravinhos), as obras mostram os detalhes do crime que chocou o país em 2002: o assassinato do casal de milionários Manfred e Marisia von Richthofen pela filha e seu namorado.

O roteiro dos filmes é assinado por Ilana Casoy e Raphael Montes, que trabalharam juntos na série de crime "Bom Dia Verônica", da Netflix.

O elenco conta ainda com Allan Souza Lima, Kauan Ceglio, Leonardo Medeiros, Vera Zimmermann, Augusto Madeira, Debora Duboc, Marcelo Várzea, Fernanda Viacava, Gabi Lopes e Taiguara Nazareth.