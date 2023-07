Filmes e séries: 5 lançamentos no HBO Max em julho

O mês de julho está recheado de produções imperdíveis no HBO Max que prometem agradar todos os gostos no período das férias, principalmente quem aprecia desenhos e séries. Entre os destaques estão as animações "Minhas Aventuras com o Superman", primeira série solo do herói desde 1996, e a sequência de "Harley Quinn", protagonizada pela vilã Arlequina.

Para os amantes de séries juvenis, a plataforma lança "Use Sua Voz", que representa os clássicos musicais das escolas, e "Além do Guarda-Roupa", novidade nacional com astros k-pop. Mas se você prefere um bom documentário, vale conferir "Superpowered: The DC Story", novidade da Warner Bros. para os fãs da DC. A seguir, confira tudo sobre essas produções!

1. "Use Sua Voz" (6/7)

Primeiro live-action produzido pelo Cartoon Network no Brasil, a série relata a trajetória das melhores amigas Bia Torres, Laura Castro e Giu Nassa, que tentam desvendar o mistério de um apagão durante as audições do Núcleo Musical do Colégio Use Sua Voz. Durante os episódios, os alunos se unem com os professores para descobrir quem sabotou as audições e contam com a Cabine do Futuro, um confessionário onde os alunos revelam os seus maiores segredos, para esclarecer o enigma.

2. "Minhas Aventuras com o Superman" (7/7)

Lançada no Brasil um dia após a estreia nos Estados Unidos, a série de animação conta a história dos jovens Clark Kent, Lois Lane e Jimmy Olsen enquanto trabalham como jornalistas no "Planeta Diário". Além, claro, da vida dupla de Clark como o famoso Superman. Os episódios são centrados nas primeiras aventuras do herói em Metrópolis e o início do romance com Louis, enquanto ela busca descobrir a verdadeira identidade dele. Na jornada, o trio vive grandes aventuras e desvenda segredos que revelam o verdadeiro significado do que é ser um herói.

3. "Além do Guarda-Roupa" (20/7)

Protagonizada por Sharon Blanche, a produção narra a história da jovem Carol, uma paulista de 17 anos que decide se afastar de todas as influências da Coreia após ser abandonada por seu pai coreano. No entanto, quando o seu guarda-roupa vira um portal mágico, ela acaba entrando em uma aventura emocionante e viaja até o dormitório de um famoso grupo de k-pop.

No meio dessa fantasia, a vida da jovem muda completamente e logo ela percebe que o grupo tem costumes, estilos e cultura muito diferentes da sua, percebendo que, talvez, se reconectar com a cultura coreana e o seu passado pode não ser tão ruim quanto ela imaginava.

4. "Superpowered: The DC Story" (20/7)

Dirigido por Leslie Iwerks ("A História da Pixar") e Mark Catalena ("Stardust: A História de Bette Davis"), o documentário acompanha a trajetória da DC Comics, desde os quadrinhos até as telas de televisão e cinema. Apresentando mais de 60 entrevistas com criadores e cineastas, a produção também oferece um panorama sobre a influência da companhia e o seu legado na história de alguns dos heróis mais famosos no mundo.

5. "Harley Quinn" (27/7)

Lançada em 2019, a animação que segue as aventuras da Arlequina, após ela superar sua separação conturbada com o Coringa e querer ser uma vilã independente em Gotham City, ganha mais uma sequência. Mas, desta vez, a HBO Max preferiu fazer mistério sobre a série e revelou poucas informações sobre o que será explorado na 4ª temporada. Até o momento, tudo o que se sabe é que a produção promete muita ação e comédia e que, assim como nas temporadas anteriores, poderá ter os episódios liberados semanalmente.