Filme francês sobre aborto ilegal ganha maior prêmio no festival de Veneza

L'événement, um drama francês contundente sobre o aborto ilegal na década de 1960, ganhou o prêmio Leão de Ouro de melhor filme no festival de Veneza neste sábado.

O prêmio do Grande Júri foi para o diretor italiano Paolo Sorrentino por E' stata la mano di Dio, seu filme profundamente pessoal sobre a perda dos pais na adolescência. Jane Campion, da Nova Zelândia, ganhou o Leão de Prata de melhor diretor com o drama da década de 1920 The Power of the Dog.

Os prêmios da 78ª edição do festival trazem o pano de fundo a uma maratona de 11 dias de cinema repleta de estrelas, com os críticos considerando a disputa pelo prêmio principal uma das mais imprevisíveis dos últimos anos.

L'événement, da diretora francesa Audrey Diwan, é o segundo filme francês a ganhar um grande festival desde que Julia Ducournau conquistou a Palma de Ouro em Cannes com o filme serial-killer Titane, em julho.