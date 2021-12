Filha de Pelé diz que ex-jogador terá alta em breve

O astro do futebol Pelé terá alta hospitalar nos próximos dias e passará o Natal em casa depois de ser internado para um procedimento previamente agendado, que é parte do tratamento após a detecção de um tumor no cólon em setembro deste ano, disse Kelly Nascimento, filha de Pelé, em uma rede social na noite de quarta-feira.

"Em dois ou três dias ele volta para casa para curtir o Natal. Isso não foi surpresa. Já estava agendado e faz parte do tratamento", escreveu Kelly Nascimento no Instagram, ao lado de uma foto em que Pelé aparece com Flavia Kurtz, sua outra filha.

Na mesma rede social, Flavia publicou a mesma foto e disse que a internação, anunciada pelo hospital Albert Einstein na quarta, será a última de Pelé neste ano.

"Mantendo o tratamento, com exames de controle e a quimio... Graças a essa equipe maravilhosa, meu pai só evolui!!!", escreveu.

Pelé, de 81 anos, passou um período internado em setembro após a detecção do tumor em exames de rotina e depois de passar por uma cirurgia para retirá-lo. Na época, ele anunciou que faria quimioterapia.

Único jogador do futebol masculino a vencer a Copa do Mundo por três vezes --foi campeão com a seleção brasileira em 1958, 1962 e 1970--, Pelé sofreu uma série de problemas de saúde na última década, especialmente no quadril que o levou a passar por cirurgias, e não consegue caminhar sem ajuda.

Suas aparições públicas já estavam reduzidas antes da pandemia de Covid-19 e, desde então, ele pouco saiu de sua casa no Guarujá (SP).

Durante a hospitalização em setembro, ele precisou passar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas recuperou-se bem desde que foi transferido para um quarto. Vídeos divulgados pelo ex-jogador e por suas filhas no Instagram mostraram Pelé cantando, jogando cartas, fazendo fisioterapia e sorrindo para as câmeras.