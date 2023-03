Fila e Bolovo fazem parceria. Na moda, não na gastronomia

As collabs já se tornaram corriqueiras no mundo da moda, principalmente entre grifes esportivas. Agora foi a vez da Fila, marca italiana associada a modalidades como tênis e corrida, se associar à Bolovo, criada no Brasil pelos ex-VJs da MTV Deco Neves e Lucas Stegmann.

A Bolovo, nome do famoso salgado de ovo empanado, atua como produtora de conteúdo e marca de vestuário. O resultado da coleção são modelos clássicos de sucesso da marca esportiva com uma releitura do icônico logo aplicado em camisetas, bermudas, chapéus tipo bucket, bonés.

Um dos destaques é o conjunto jumper, com tecido atoalhado para dar a alma vintage à coleção. Também chama atenção a criação do primeiro tênis da Bolovo, o Colorway, com a versão do Tênis 88 da Fila, com duas cores de cadarço.

A coleção limitada estará disponível para compra no e-commerce da Fila e da Bolovo, nas lojas das marcas e em algumas revendas selecionadas. Os valores das peças variam entre 59,90 reais e 699,90 reais.

Campanha na quadra de bocha

O encontro das marcas aconteceu em uma campanha fotografada em uma cancha de bocha, como são conhecidas as quadras do esporte. A modalidade é um clássico italiano e muito tradicional em clubes de campo brasileiros.

O cenário combina com o ar vintage das peças. O sportswear mais tradicional é repaginado. Enquanto a maior parte dos lançamentos da área vão para a performance e a tecnologia, essa collab mira o lado mais classudo e tradicional do esporte, reconhecido pelo estilo dos uniformes dos jogadores e a amizade como centro dos encontros.

“Essa collab com a Bolovo é sem dúvida um dos mais importantes e marcantes lançamentos do ano”, disse Adriana Magalhães David, head de branding e marketing da Fila Brasil. “Desenvolvemos peças que trazem um conceito singular dentro do sportswear, que se funde com o estilo clássico da FILA e sua conexão com os esportes.”

Segundo a executiva, o bocha que nunca foi explorado antes dessa maneira. Na campanha, dois times se encontram para uma partida de bocha e o único prêmio em disputa são os “bons momentos”, uma referência ao “good times”, mote da própria Bolovo. Uma colaboração no sentido mais estrito da palavra.

