Festival reúne grandes chefs para cozinhar 'a quatro mãos' em Tiradentes

Neste sábado (18), começa mais uma edição do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que reúne chefes brasileiros consagrados com chefes locais da cidade histórica mineira para trocar experiências e criar pratos fora do comum. Na sua 24ª edição, o evento será híbrido, misturando uma programação presencial com atividades online, como shows, lives e ações nas redes sociais.

Entre as atrações mais aguardadas da programação estão os festins, jantares especiais e exclusivos criados a quatro mãos - sempre por um chefe anfitrião e um grande nome de fora da cidade, escolhidos pelas curadoras Morena Leite e Carolina Daher. A premiada Bel Coelho; Bruna Martins, destaque no programa Mestre do Sabor; o experiente Jorge Ferreira; Kátia Barbosa, jurada do programa Mestre do Sabor; Paulo Shin, que fez carreira em Nova York; e superpremiada Roberta Ciasca são os convidados desta edição.

Além dos jantares, o festival organiza ainda tours gastronômicos pelos restaurantes locais - com cardápio criado especialmente para a data -, cursos e uma mercearia presencial e virtual com produtos como café, pé-de-moleque, azeite, geleia, queijo e mel oriundos da Serra da Mantiqueira. No YouTube, vídeos mostram o caminho de cada ingrediente, da origem à mesa.

“Este foi mais um ano difícil para todos do setor de gastronomia e, principalmente, de eventos. Neste ano, já conseguimos dar um passo adiante e teremos uma programação presencial, que será complementada pelas ações virtuais deixando o evento com característica híbrida", explica o diretor geral do evento, Rodrigo Ferraz. "Será um passo importante, pois temos a esperança de, em 2022, quando o Festival completa 25 anos, fazermos uma grande celebração em Tiradentes como sempre foi.”

Nesta edição, os shows e apresentações teatrais se concentrarão inteiramente nas plataformas digitais do Fartura – Gastronomia do Brasil. Dessa forma, mais pessoas podem curtir as atrações que foram selecionadas a dedo pelo curador Pedro Crivellari. Entre as mais de 30 atrações estão: Mestrinho, sanfoneiro que compõe a banda de

Gilberto Gil; Duo Mitre – das irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão); a flautista e compositora Marcela Nunes; Daniel Souza e seu quarteto, entre outros.

24º Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes

de 18 a 26 de setembro de 2021

Mais informações:

farturabrasil.com.br | instagram.com/farturabrasil/ | Youtube.com/FarturaBrasil

Dupla dos Festins

Matheus Paratella (Tragaluz) e Bel Coelho (Clandestino – São Paulo – SP);

Rafael Pires (Mia) e Roberta Ciasca (Miam Miam - Rio de Janeiro, RJ);

Ricardo Martins (Uaithai) e Paulo Shin (Komah - São Paulo, SP);

Felipe Oliveira (Ora) e Jorge Ferreira (Olivia - Belo Horizonte, MG);

Juliana Ferreira (Gourmeco) e Bruna Martins (Birosca - Belo Horizonte, MG);

Gustavo Baccarini (Pacco & Bacco), Katia Barbosa (Aconchego Carioca - Rio de

Janeiro, RJ) e Ronie Peterson (SENAC).