Festival do espumante no fim de semana em São Paulo terá degustação de três horas

Os apaixonados pelas borbulhas dos espumantes têm um encontro marcado no próximo fim de semana em São Paulo. No sábado, 11, e no domingo, 12, é realizada a segunda edição do Sparkling Festival, no Parque Burle Marx. O evento vai reunir aproximadamente 200 rótulos de diferentes vinícolas, como Zanotto, Arte Viva, Audace, Ponto Nero by Casa Valduga e Tenuta Foppa & Ambrosi.

Além de poder degustar os vinhos, o festival também vai contar com comidinhas na feirinha de produtos artesanais que acontece em paralelo. Lá, estarão disponíveis produtos manufaturados, itens de decoração e acessórios de estilo pessoal. O evento será embalado por uma banda de Rock e um grupo Folk.

Cada ingresso dá acesso a uma sessão de degustação com 3 horas de duração, uma ecobag, marcador e taça de cristal. A dose de degustação é de 15ml e o visitante pode degustar quantos rótulos quiser e tirar suas dúvidas com o expositor. Em alguns estandes será possível comprar as bebidas degustadas.

Larissa Fin, idealizadora do Sparkling Festival, destaca que a escolha dos espumantes e rosés para o evento, foi pensada levando em consideração o clima tropical do Brasil. Os rótulos são ideais para o verão, pois são leves e refrescantes. E a previsão para o final de semana para a cidade de São Paulo é de temperaturas altas.

Serviço

Local: Parque Burle Marx - Av. Dona Helena Pereira de Moraes, 200 - Vila Andrade, São Paulo

Dia 11: das 11h30 até 14:30 ou das 15h30 até 18h30

Dia 12: das 12h até 15:00 ou das 15h30 até 18h30

Ingressos: R$99 a R$150 (mais taxa) no 1º lote

Há também a possibilidade de adquirir os ingressos sem taxas, diretamente na Casavitis, localizada na Rua Ministro Cardoso Alves, nº 359, box 20.