Festival de Veneza vai homenagear Jamie Lee Curtis

Estrela de Hollywood, Jamie Lee Curtis receberá um prêmio pelo conjunto da obra no Festival Internacional de Cinema de Veneza em setembro, onde o último exemplar de sua franquia Halloween será exibido fora da competição, anunciaram os organizadores nesta quarta-feira.

Curtis estreou no cinema em Halloween, filme de terror de John Carpenter de 1978, interpretando a babá Laurie Strode, que enfrenta o assassino serial Michael Myers. Ela reprisou o papel várias vezes desde então na franquia popular e sangrenta.

"Sinto-me incrivelmente comovida por ser homenageada desta maneira... Halloween — e minha parceria com Laurie Strode — lançou e sustentou minha carreira, e ver estes filmes evoluírem para uma nova franquia que é amada pelas plateias de todo o mundo foi, e continua sendo, uma dádiva", disse ela em um comunicado.

"O cinema italiano sempre homenageia e acolhe o gênero que me deu minha carreira, então não poderia estar mais orgulhosa e feliz de aceitar este prêmio... em nome de Laurie e todas as heroínas corajosas do mundo que se impõem diante de obstáculos aparentemente insuperáveis e se recusam a ceder."

A atriz de 62 anos, também conhecida por True Lies, Sexta-Feira Muito Louca e Entre Facas e Segredos, receberá o Leão de Ouro do Conjunto da Obra na 78ª edição do festival antes de uma exibição de Halloween Kills, que deve estrear em outubro.

