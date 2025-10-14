Festival de Jazz traz Aláfia e Allan Abbadia para unidades do Sesc em São Paulo

De 14 de outubro a 2 de novembro, São Paulo será palco da 6ª edição do Festival Sesc Jazz, que traz para a cidade 27 artistas e grupos de renome nacional e internacional. Com apresentações espalhadas por diversas unidades do Sesc, como Pompeia, 14 Bis, Consolação, Vila Mariana e Guarulhos, o evento oferece uma programação rica e diversificada, com shows, oficinas, masterclasses e workshops.

O festival se destaca por explorar o jazz em suas mais diversas vertentes: global, afro e contemporâneo. Um dos principais atrativos são os shows gratuitos aos domingos no deck do Sesc Pompeia, que trazem apresentações imperdíveis, como o grupo Aláfia (19/10), que mistura rap, soul e percussão, e o trombonista Allan Abbadia, com seu projeto "Coisas supremas" (26/10), revisitando clássicos do jazz e da música brasileira. Já no último dia do festival, o Trio Mocotó se apresenta com a participação de Ellen Oléria, trazendo o clássico Força Bruta de Jorge Ben Jor (2/11).

Entre as atrações pagas, o festival apresenta o encontro histórico entre os pianistas Amaro Freitas e Dom Salvador, que ocorrerá no Sesc Guarulhos (18/10), além de Evinha, ex-integrante do Trio Esperança, que se junta a Marcos Valle para revisitar os grandes sucessos da década de 1970 (25 e 26/10). Outra grande homenagem será feita a Lenny Andrade, com Indiana Nomma, Rosa Marya Colin e Eliana Pittman (16 e 17/10).

A programação internacional também é um grande destaque: a haitiana Moonlight Benjamin, com sua fusão de vodu e rock psicodélico, e a cubana Aymée Nuviola, especialista em bolero e filin, se apresentam ao lado de grandes nomes da cena internacional, como o pianista armênio Tigran Hamasyan, que mistura jazz e melodias do folclore de sua terra natal.

Além dos shows, o festival oferece uma série de atividades formativas, como oficinas e aulas-show, aproximando o público do processo criativo e das raízes do jazz. Entre as atividades, destacam-se a oficina de Aguidavi do Jêje, grupo nascido em Salvador e indicado ao Grammy Latino, e o projeto De Mar y Río, que apresenta as tradições percussivas do Pacífico colombiano.

Com a curadoria de Pérola Braz, a edição deste ano do Sesc Jazz celebra os encontros entre gerações e estilos musicais, reverenciando tanto as tradições afro-latinas quanto as inovações contemporâneas.

Destaques da Programação:

Baaba Maal (14 e 15/10, Sesc Pompeia)

Dom Salvador Samba Jazz Quartet convida Amaro Freitas (15 a 17/10, Sesc Pompeia)

Aguidavi do Jêje (19/10, Sesc Pompeia)

De Mar y Río (24 e 26/10, Sesc Pompeia e Rio Preto)

Coisas supremas : Conexão entre Coisas e A Love Supreme (Allan Abbadia, 26/10, Sesc Pompeia)

Mestres do Frevo (31/10 e 1º/11, Sesc Pompeia)

Quando: 14 de outubro a 2 de novembro de 2025

Onde: Unidades do Sesc: Pompeia, 14 Bis, Consolação, Guarulhos, Vila Mariana, São José dos Campos e Rio Preto.

Ingressos: Disponíveis no site do Sesc. Programação gratuita e paga.