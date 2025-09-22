Festival de caviar estreia em SP com pratos de grandes nomes da gastronomia brasileira

Caviar e gastronomia de alto nível vão se encontrar em São Paulo entre os dias 22 e 27 de setembro, com a chegada da primeira edição do Tuber Experience: Cru Caviar Tour. A ideia é desmistificar o uso do alimento nos pratos mais diversos a partir da experiência de chefs renomados.

O evento ocupará diferentes cozinhas com cardápios criados para apresentar o ingrediente como protagonista. Serão ao todo seis jantares, de segunda a sábado, em restaurantes selecionados da capital paulista — entre eles Kuro, Cepa, e uma experiência com Filipe Rizzato e Jefferson Ruedano no Palácio Tangará.

Além das refeições, a programação inclui uma aula aberta ao público na Anhembi Morumbi e um jantar reservado no Tuju, restaurante do chef Ivan Ralston.

“Nosso objetivo é aproximar profissionais e entusiastas do caviar, mostrar a diversidade de sabores, métodos de produção e formas de preparo que vão além do estigma de luxo", afirma Filipe Augusto dos Santos, chef e fundador da Tuber, importadora brasileira de iguarias italianas, que também comanda um restaurante na Itália listado no Guia Michelin.

O evento foi realizado em parceria com a Cru Caviar, uma das maiores produtoras da Europa.

Jantares em seis restaurantes

Durante seis dias, chefs convidados apresentarão menus exclusivos baseados nas quatro variedades de caviar trazidas ao país pela Tuber. As casas participantes são:

22/09 – Gerard Barberan no Kuro Restaurante

– Gerard Barberan no Kuro Restaurante 23/09 – Filipe Rizzato e Jefferson Rueda no Palácio Tangará (Jantar Magno)

– Filipe Rizzato e Jefferson Rueda no Palácio Tangará (Jantar Magno) 24/09 – Lucas Dante no Restaurante Cepa

– Lucas Dante no Restaurante Cepa 25 e 26/09 – Tsuyoshi Murakami no Murakami

– Tsuyoshi Murakami no Murakami 27/09 – Fernando Kuroda e Fabio Moon no Kuromoon

As reservas devem ser feitas diretamente com os restaurantes. Os assentos são limitados.

Tipologia do caviar

O foco do festival está nas quatro variedades de caviar importadas com exclusividade pela Tuber:

Beluga (Huso huso) : tem textura delicada e grãos grandes. Pode levar até 26 anos para colheita e pode passar dos R$ 35 mil/kg.

: tem textura delicada e grãos grandes. Pode levar até 26 anos para colheita e pode passar dos R$ 35 mil/kg. Ossetra (Acipenser gueldenstaedtii) : com notas minerais, toques de nozes, bastante procurado na Europa.

: com notas minerais, toques de nozes, bastante procurado na Europa. Baerii Imperial (Acipenser baerii) : mais escuro, com sabor amanteigado e final levemente doce.

: mais escuro, com sabor amanteigado e final levemente doce. Transmontanus (Acipenser transmontanus): conhecido como White Sturgeon, tem sabor suave e grãos firmes.

Todos os lotes têm rastreabilidade, seguem normas da União Europeia e chegam ao Brasil com registro no Ibama, certificação Cites e fiscalização da Anvisa.

Aula e jantar fechado

No dia 25, a Anhembi Morumbi será palco de uma aula voltada a estudantes e profissionais da área. Ministrada por Filipe Rizzato e pela chef Bia Limone, a atividade trará informações sobre produção, classificação e uso do caviar em diferentes contextos da cozinha.

A programação inclui ainda um jantar fechado no Tuju, com menu exclusivo preparado por Ivan Ralston, apenas para convidados da Tuber e parceiros do setor.