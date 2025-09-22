Festival de caviar estreia em SP com pratos de grandes nomes da gastronomia brasileira

Tuber Experiênce: marca de importados italianos traz festival de caviar a SP (Rodolfo Regini/ Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 09h14.
Caviar e gastronomia de alto nível vão se encontrar em São Paulo entre os dias 22 e 27 de setembro, com a chegada da primeira edição do Tuber Experience: Cru Caviar Tour. A ideia é desmistificar o uso do alimento nos pratos mais diversos a partir da experiência de chefs renomados.
O evento ocupará diferentes cozinhas com cardápios criados para apresentar o ingrediente como protagonista. Serão ao todo seis jantares, de segunda a sábado, em restaurantes selecionados da capital paulista — entre eles Kuro, Cepa, e uma experiência com Filipe Rizzato e Jefferson Ruedano no Palácio Tangará.
Além das refeições, a programação inclui uma aula aberta ao público na Anhembi Morumbi e um jantar reservado no Tuju, restaurante do chef Ivan Ralston.
“Nosso objetivo é aproximar profissionais e entusiastas do caviar, mostrar a diversidade de sabores, métodos de produção e formas de preparo que vão além do estigma de luxo", afirma Filipe Augusto dos Santos, chef e fundador da Tuber, importadora brasileira de iguarias italianas, que também comanda um restaurante na Itália listado no Guia Michelin.
O evento foi realizado em parceria com a Cru Caviar, uma das maiores produtoras da Europa.
Durante seis dias, chefs convidados apresentarão menus exclusivos baseados nas quatro variedades de caviar trazidas ao país pela Tuber. As casas participantes são:
As reservas devem ser feitas diretamente com os restaurantes. Os assentos são limitados.
O foco do festival está nas quatro variedades de caviar importadas com exclusividade pela Tuber:
Todos os lotes têm rastreabilidade, seguem normas da União Europeia e chegam ao Brasil com registro no Ibama, certificação Cites e fiscalização da Anvisa.
No dia 25, a Anhembi Morumbi será palco de uma aula voltada a estudantes e profissionais da área. Ministrada por Filipe Rizzato e pela chef Bia Limone, a atividade trará informações sobre produção, classificação e uso do caviar em diferentes contextos da cozinha.
A programação inclui ainda um jantar fechado no Tuju, com menu exclusivo preparado por Ivan Ralston, apenas para convidados da Tuber e parceiros do setor.