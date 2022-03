Festival Churrascada terá versão 'food-truck' e volta do evento presencial

O festival Churrascada já passou por oito cidades, dois países e reuniu mais de 30 mil pessoas desde que foi criado pela agência Haute, em 2015, com a ideia de ser um evento gastronômico dedicado a amantes de churrasco. Só que a ideia deu origem a mais um formato: o “Truck Churrascada”, criado sobre um trailer de cavalos, que deverá começar as operações no mês de maio.

“Nós adaptamos uma ampla cozinha, incluindo churrasqueira, parrilla [como é chamada a grelha no padrão argentino e uruguaio] e defumadores. Nosso intuito é rodar o Brasil inteiro, além de realizar catering, uma novidade no nosso serviço prestado", diz Felipe Aversa. Com a empreitada, além de o próprio festival, a Churrascada poderá ser estendido a festas e até casamentos.

Quem está por trás da novidade é o grupo UMAUMA, holding das agências Haute e Fishfire, também sócia do Fazenda Churrascada, restaurante inaugurado em agosto de 2020 na Casa da Fazenda, imóvel com 8 mil m² no bairro paulistano do Morumbi. E os organizadores do garantem que o cardápio da opção itinerante será diretamente inspirado nas demais versões.

E se o tradicional festival foi suspenso durante a pandemia, já há data para o retorno com uma nova edição: 6 de agosto. Nessa volta à cidade de São Paulo, o evento gastronômico manterá o formato de antes da pandemia, com aproximadamente 25 chefs brasileiros e estrangeiros (que ainda não foram anunciados) dedicados a diferentes tipos de cortes e especialidades de carnes.