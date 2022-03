Ferretti Yachts, a 'Bentley do mar', entrega primeiro iate feito no Brasil

Dá para dizer que a italiana Ferretti Yachts é praticamente a Bentley das embarcações. E o melhor: somos o único país do mundo licenciado para a produção dos iates de luxo – sob responsabilidade do Grupo Okean, que investiu 100 milhões de reais para garantir a representação. Para inaugurar a operação nacional, o estaleiro optou pelo Ferretti 550, modelo avaliado em 10 milhões de reais.

Entregue nos últimos dias em Angra dos Reis (RJ), a embarcação tem 55 pés (ou seja, 16,45 metros de comprimento); três suítes para pernoite; espaço gourmet instalado na “praça de popa”, como é chamada a parte traseira, próximo à cozinha; plataforma deslizante que serve como deck privativo; lounge de proa, na dianteira, como sala ao ar livre; além do flybridge com área de jantar e mesa.

Também chamam a atenção os detalhes de construção, como as grandes janelas de vidro e as vigias instaladas diretamente, sem uso de fibra de vidro, para deixar o desenho mais limpo. No mobiliário, foram escolhidos desenhistas e marcas de luxo italianas. Em relação à motorização, foi escolhido um conjunto MAN i6 800 CR, que está aliado ao sistema de estabilização para melhorar o desempenho.

Outras duas unidades de megaiates de 72 e 85 pés já estão na linha de montagem do Grupo Okean, que concentra 206 colaboradores na fábrica de 4 mil m² - que foi inaugurada em fevereiro de 2021 e deverá ser expandida para 11 mil m² ainda neste ano. De acordo com a empresa, serão construídas sete unidades da marca Ferretti em Itajaí (SC), considerado o principal polo brasileiro deste setor.

“Essa entrega é um marco, tanto para o nosso estaleiro quanto para o desenvolvimento do potencial do mercado de iates de luxo, já que a fabricação atenderá exclusivamente nosso país”, afirma Katia Fernandes, sócia-fundadora e CXO do Grupo Okean, que também oferece marca própria com cerca de 25 unidades navegando mundialmente e premiada como revelação no World Yachts Trophies.

