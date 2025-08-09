Casual

Ferrari rara que saiu branca da fábrica vai a leilão e pode chegar a R$ 250 milhões

Tom perolado revestiu apenas 36 unidades da 250 GTO produzidas entre 1962 e 1964

O "Bianco Speciale" estreou em Brands Hatch em agosto de 1962 (Macum Auctions)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09h07.

Considerado uma lenda na indústria automotiva, um chassi 3729GT da Ferrari 250 GTO será a atração principal da Mecum Auctions em janeiro de 2026, em Kissimmee, no estado americano da Flórida.

O carro ficou conhecido como "Bianco Speciale", por ter sido a única leva do icônico modelo a sair de Maranello na cor branca.

O tom cintilante de branco perolado — pintura sem precedentes da fábrica da Ferrari, conhecida internacionalmente pelos modelos vermelhos — revestiu apenas 36 unidades produzidas ente 1962 e 1964.

A cor rendeu ao chassi um valor singular na exclusiva história da montadora.

Antes do leilão em Kissimmee, o público terá a oportunidade de ver o "Bianco Speciale" em outro leilão da Mecum, em Monterey.

O veículo ficará exposto de 14 a 16 de agosto no Campo de Golfe Del Monte.

Segundo o jornal Marca, a expectativa é que o carro receba lances de até 40 milhões de euros (o equivalente, na cotação atual, a R$ 254 milhões).

A história do 'Bianco Speciale'

Como carro de corrida, o "Bianco Speciale" estreou em Brands Hatch em agosto de 1962, pilotado por Roy Salvadori. Ele ficou em segundo lugar, depois de um colega que dirigiu o mesmo modelo, segundo o Marca.

"A lenda cresceu", destacou o diário espanhol.

O Marca ressalta que, no ano seguinte, o ícone do automobilismo britânico Jack Sears assumiu o volante do Bianco Speciale em Brands Hatch. Conquistou à época sua primeira vitória na categoria.

Nos anos 1970, ele comprou o veículo e o manteve por quase três décadas até vendê-lo a Jon Shirley, ex-presidente da Microsoft. O icônico carro passou a ser exibido em eventos de corrida clássicos.

O Bianco Speciale recebeu a certificação Ferrari Classiche em 2008. Teve um motor construído só para ele pela divisão especializada da Ferrari e outro com especificações GTO para poder ir às ruas sem danificar a estrutura principal.

