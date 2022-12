Ferragamo lança ousada coleção pre-fall sob comando de Maximilian Davis

Eis que o estilista Maximilian Davis apresentou uma nova coleção à frente da Ferragamo para o pre-fall de 2023. E a inspiração do jovem anglo-caribenho veio de Hollywood – ainda que não tenha sido com cinema ou outros clichês: as peças remetem aos picos cobertos de neve que aparecem atrás de colinas ensolaradas e até mesmo ao deserto que fica próximo à cidade de Los Angeles.

Na intenção de misturar conceitos de sensualidade e “espírito cool”, a Maison harmoniza elementos contrastantes, como acabamentos mais refinados e bordas cruas. Para a descrição de lançamento, a intenção foi conciliar “glamour histórico e facilidade do dia a dia”. E assim surgem desde um vestido corpete em pele de enguia folheada a ouro ao biquíni de seda acolchoado de penugem.

“Quero criar uma nova Hollywood para a Ferragamo – e isso significa introduzir novas formas de se vestir tanto para o tapete vermelho quanto para o dia a dia”, afirma Davis. Mas a relação da própria marca com a região já vem de longa data: o próprio Salvatore, fundador da label, criou botas para a produção audiovisual de western The Covered Wagon, apresentada ao público em 1923.

Marcam essa nova coleção as silhuetas de alfaiataria básica e os looks que podem ser simplesmente decompostos em partes, mas também o brilho de peles e couros envernizados, as transparências de chiffon, os decotes cortados, as caxemira justas e o clássico vermelho Ferragamo. Nos acessórios, há a bolsa Wanda, mas também bolsa de praia, bem como o sapato Gancino recém-colorido.

Conheça a newsletter da EXAME Casual, uma seleção de conteúdos para você aproveitar seu tempo livre com qualidade.