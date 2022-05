Feito Brasil inaugura a primeira loja física no Shops Jardins

Com 18 anos de história, os produtos da Feito Brasil podiam ser adquiridos com exclusividade na Sephora até o ano passado, e nos canais digitais da marca. Porém, desde domingo, dia 1º, é possível testar produtos da marca paranaense, como a rapadura esfoliante e o hidratante firmador com jambu no CJ Shops Jardins, em São Paulo.

Com um DNA 100% brasileiro e autenticidade ao contar histórias por meio de suas coleções, a loja, no segundo piso do shopping, conta com decoração com peças de arte produzidas por comunidades de artistas e artesãs, que também produzem os adornos dos produtos.

Para Lena Peron, fundadora da marca, o espaço físico é a representação da elegância dos cosméticos a níveis de obra de arte e permite que se vivencie uma experiência imersiva e genuína de brasilidade com as peças originais de feito brasil.

"Em 2013, quando demos o primeiro passo de expansão nacional, fomos a primeira marca brasileira a vender na Sephora Brasil. Desde então, reforçamos o posicionamento da marca no mercado premium como o luxo movido pela experiência com caráter sustentável, com um olhar voltado para o propósito", diz Peron.

O ponto de venda conta com o portfólio completo da marca, com as coleções Pampeana, Alegria de Ver-o-Peso, Ziriguidum, Dom Tropical, Abre Alas, Cocais e Ymbu, apresentando as variações de presenteáveis e brindes exclusivos para as compras no espaço físico.

Com a inauguração, a expectativa é de incremento em 21% das vendas em três meses, considerando canais próprios da companhia. "Para além do faturamento, o intuito da loja é proporcionar a primeira experiência física com o público em São Paulo, um ponto de acesso para as criações e, em especial, os presenteáveis da marca", pontua Peron.

