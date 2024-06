Feira de luxo: empresas investem na produção de abacaxis, melões e morangos de luxo; entenda

Um abacaxi de 396 dólares (2215 reais, na cotação atual) vem embalado em uma caixa vermelha ornamentada, que se desdobra como origami e é perfurada com orifícios para respiração. Um melão de 156 dólares (872 reais), envolto em uma rede de espuma, cresceu sozinho em uma videira da qual todos os outros frutos foram podados, com o objetivo de torná-lo extra doce.

As frutas de luxo, que têm uma longa história em partes da Ásia, estão ganhando popularidade nos Estados Unidos, à medida que novas variedades estão sendo cultivadas e importadas, incluindo aquelas desenvolvidas ao longo de vários anos por empresas que visam comercializar produtos com aparência e sabor únicos. O abacaxi de 396 dólares— com marca registrada como Rubyglow por sua casca vermelha, e extremamente limitado — recentemente esgotou nos Estados Unidos em poucas semanas.

Algumas dessas frutas há muito tempo são dadas como presentes, especialmente no Japão e na Coreia.

Essa tendência está ganhando força nos Estados Unidos, assim como o gosto por frutas e melões impecáveis que os viajantes podem ter experimentado no exterior, disseram especialistas em produtos. E à medida que a indústria de bens de luxo cresceu, também cresceu o interesse por frutas de luxo, disse Soyeon Shim, uma estudiosa do comportamento do consumidor e financeiro na Universidade de Wisconsin-Madison.

“O mercado se tornou muito mais global,” ela disse. A Sra. Shim acrescentou: “você pode comprar qualquer coisa que quiser.”

Eve Turow-Paul, uma autora e especialista em tendências alimentares globais, descreveu as frutas de luxo como parte das “experiências alimentares de alta costura” pelas quais as pessoas tentam fazer declarações de valor. “Nos últimos 10 anos, especialmente, a cultura alimentar global se homogenizou”, disse ela. “Como continuar se destacando em um ambiente alimentar assim?”

Nas últimas décadas, produtos únicos — incluindo o melão de 156 dólares, conhecido como Crown Melon; uvas especiais da Coreia do Sul valorizadas por seu grande tamanho e textura crocante; morangos brancos do Japão; e mangostões, uma fruta tropical com polpa branca macia — foram importados para os Estados Unidos, disse Robert Schueller, porta-voz da Melissa’s Produce, que se descreve como o maior distribuidor de frutas e vegetais especiais do país.

No entanto, as tentativas da empresa de introduzir frutas desconhecidas ao paladar americano nem sempre tiveram sucesso, acrescentou ele.

A carambola, uma fruta roxa profunda nativa do Caribe e da América Central; a oca, um tipo de inhame popular na Nova Zelândia; e uma melancia quadrada — que, embora “cortasse como torrada”, não tinha um sabor superior — todas falharam em se popularizar, disse o Sr. Schueller. (A Melissa’s está agora trabalhando com um produtor na Costa Rica para desenvolver uma melancia que seja tanto em formato de caixa quanto doce.)

Para a grande maioria dos americanos, no entanto, as frutas de luxo continuam inacessíveis: a média das famílias gasta cerca de 1.080 dólaresem mantimentos por mês, de acordo com uma análise recente de dados do Bureau of Labor Statistics. E mesmo para aqueles que podem pagar, será que um abacaxi pode valer o custo de uma lava-louças?

“Não há razão para gastar 400 dólaresem uma fruta,” disse David Karp, pesquisador de frutas da Universidade da Califórnia, em Riverside.

O Sr. Karp, conhecido por caçar produtos raros, disse que, embora ainda não tenha experimentado o Rubyglow, não havia nada na patente do abacaxi que sugerisse ser muito superior às variedades comuns. Mas, em alguns casos, vale a pena gastar um prêmio mais modesto nas frutas mais deliciosas e sazonais, acrescentou. “Você pode conseguir frutas incrivelmente boas,” disse o Sr. Karp, “por 10 dólaresou 20 dólares o quilo.”

Aqui estão algumas das frutas mais requintadas disponíveis nos Estados Unidos:

Abacaxis designer

O abacaxi, uma fruta tropical nativa da América do Sul, historicamente foi um produto de luxo nos Estados Unidos e na Europa, simbolizando imperialismo, poder e opulência. Só no início do século 20 uma plantação no Havaí tornou a fruta mais acessível na América do Norte.

Nos últimos anos, uma série de abacaxis únicos e de preços mais altos foram introduzidos nos Estados Unidos, incluindo o abacaxi Elefante Green Gold, que é nativo de Gana e tem polpa branca, um núcleo comestível, baixa acidez e é enviado em uma caixa devido à sua tendência de tombar. Custa cerca de 26 dólares. O abacaxi Pinkglow, cultivado na Costa Rica, foi geneticamente modificado pela Fresh Del Monte para ter polpa cor-de-rosa e baixa acidez. Foi introduzido em 2019 por cerca de 50 dólares e agora custa até 29 dólares, dependendo do tamanho.

Este ano, após 16 anos de desenvolvimento, a Del Monte, que distribui produtos globalmente, introduziu o abacaxi Rubyglow, que tem uma casca externa vermelha e polpa amarela doce, na China e nos Estados Unidos. O alto preço se deve em parte porque apenas alguns milhares da fruta foram cultivados este ano, mas a empresa disse que o preço provavelmente cairá à medida que a produção aumentar. Nem o Pinkglow, nem o Rubyglow, ambos vendidos pela Melissa’s Produce, vêm com suas coroas, que podem ser usadas para cultivar mais abacaxis.

Um melão singular

O Crown Melon, fragrante e doce, é um melão especial da Prefeitura de Shizuoka, no Japão, que tem um clima quente e ensolarado. Cada videira é podada para crescer apenas um único fruto, concentrando o sabor do melão.

No Japão, o melão — que tem uma casca reticulada, polpa verde-limão e é analisado quanto ao teor de açúcar antes de ser vendido — é tradicionalmente dado como presente. Cada um vem dentro de uma caixa com seu caule em forma de T, como um lembrete do processo de cultivo. O melão foi recentemente aprovado para importação nos Estados Unidos e pode custar até 156 dólares por fruto.

Embora muitos compradores nos EUA já estejam familiarizados com o melão, ele está ganhando uma popularidade mais ampla, disse Ayako Yuki, porta-voz da Ikigai Fruits, que importa a fruta e outros produtos de luxo japoneses para os Estados Unidos. Influenciadores nas redes sociais também ajudaram a introduzir produtos de luxo no mercado global, acrescentou. “Eles estão realmente curiosos para dar a primeira mordida,” disse a Sra. Yuki.

Morangos mimados

Um quilo de morangos não orgânicos geralmente custa apenas alguns dólares. Um único morango de luxo pode custar isso, ou até mais — até cerca de 29 dólares cada.

A Ikigai, a importadora de frutas de luxo, vende uma variedade de morangos vermelhos, rosa e brancos importados do Japão em caixas que variam de 89 dólares a 780 dólares. Um pacote típico custa cerca de 128 dólares e contém 30 morangos grandes, segundo a empresa. Os morangos — cultivados em estufas e colhidos quando estão perfeitamente maduros e doces — às vezes são embalados individualmente para protegê-los de impactos e machucados.

Em 2018, a Oishii, uma empresa com sede nos EUA, começou a vender morangos ao estilo japonês cultivados em sua fazenda vertical interna em Nova Jersey. Os morangos, que se tornaram famosos no TikTok, inicialmente eram vendidos por cerca de 100 dólareso quilo (cerca de 5 dólares por morango), mas agora custam cerca de um quinto disso, disse Hiroki Koga, CEO da Oishii. “Nossa missão não é vender frutas de luxo,” acrescentou, observando que os morangos eram apenas uma prova de conceito de que os produtos com melhor sabor poderiam ser cultivados em fazendas verticais.

Outros morangos cultivados nos EUA, embora ainda sejam premium, podem ter um preço menos chocante do que as frutas importadas. Os morangos orgânicos Harry’s Berries, cultivados em Oxnard, Califórnia, atualmente custam entre cerca de 15 dólarese 20 dólares o quilo e, quando estão no melhor, também são muito doces, disseram especialistas em produtos.

Mais tipos de mangas

A manga, uma fruta tropical nativa da Ásia, foi introduzida na Flórida no século 19. Mas até hoje, as práticas de cultivo, colheita e importação significam que as mangas mais comuns nos Estados Unidos muitas vezes podem ser muito firmes, fibrosas ou azedas.

Nas últimas décadas, no entanto, o Departamento de Agricultura dos EUA aprovou importações de outros países, incluindo da Índia e Colômbia. Algumas mangas premium também são cultivadas na Flórida e na Califórnia, embora nem sempre estejam disponíveis em outros estados. “Algumas pessoas acham que uma manga é uma manga,” disse o Sr. Schueller, da Melissa’s Produce. “Elas não têm todas o mesmo sabor.”

A manga Pink Elephant, do Vietnã e vendida pela Melissa’s, está entre as mais novas variedades importadas, disse o Sr. Schueller. Uma única fruta, pesando até dois quilos, pode custar cerca de 25 dólares. Outra variedade, a manga Miyazaki, também conhecida como “Ovo do Sol” e importada do Japão por outro varejista, está listada a 95 dólares por uma fruta.

“À primeira vista, isso parece realmente insustentável,” disse a Sra. Turow-Paul, especialista em tendências alimentares, sobre a importação de frutas de luxo para os Estados Unidos, observando que parte do que tornava algumas frutas tão caras era a distância que haviam percorrido.

Mas ela disse que esperava que as frutas cultivadas nos EUA pudessem gerar a mesma empolgação. “Há todo tipo de coisas estranhas, deliciosas e bonitas que crescem e que simplesmente não celebramos,” disse a Sra. Turow-Paul.

Ela acrescentou: “as pessoas estão abertas a experimentar coisas novas e inéditas.