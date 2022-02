Feira de Cris Rosenbaum inaugura primeira loja física em São Paulo

Em homenagem às brasilidades, a feira na Rosenbaum, plataforma criativa que reúne artistas, designers e artesãos independentes com criações autorais e identidade brasileira, irá abrir as portas de sua primeira loja física na próxima quinta-feira, 17. O endereço é Rua Mateus Grou, 513, em Pinheiros, São Paulo, e se propõe a ser uma nova rota criativa da cidade.

O espaço está sendo aberto em ocasião da comemoração de dez anos de história da Feira, criada e sob curadoria de Cristiane Rosenbaum, um dos principais nomes da curadoria de design e artistas brasileiros.

Dividida em três ambientes, a loja traz logo na entrada do espaço um café que além de servir os sabores da comida brasileira, como bolos de laranja e fubá, também terá um Empório com diversos produtos para compra, como queijos da serra da canastra, cafés de diferentes regiões do país, pão de queijo da marca Pão Di Queijo da Mineira, entre outras delícias de pequenos produtores nacionais.

A loja também apresentará uma parte dedicada ao corpo, com marcas diversas, desde cosméticos artesanais a roupas e acessórios da moda sustentável brasileira.

Haverá, ainda, uma área dedicada à casa com criações diversas, como as cerâmicas do artista popular pernambucano Mano de Baé, os panos para uso em banheiros e lavabos do Estúdio Avelós, de Zizi Carderari, a coleção exclusiva de itens de mobiliário da Alva Design, clássicos do design autoral como Greghi Design, Paola Muller, Toko Design Utilitário dentre outras opções escolhidas a dedo.

A parte superior da loja será um espaço cultural aberto para exposições e outras experiências. Para inaugurá-lo, a primeira intervenção acontece no período de um mês com o trabalho em marcenaria dos criativos Guilherme Sass, da Casa da Árvore e Lucas Neves. Uma ambientação com folhagens e plantas vivas está sendo criada para o evento de abertura.

Com um espaço de 135 metros quadrados, a loja possui o projeto arquitetônico assinado pela Rosenbaum Arquitetura e Design, escritório com direção de Marcelo Rosenbaum e Adriana Banguela. O espaço conta ainda com a coordenação de obra da arquiteta Rebeca Trindade, visual merchandising de Marcia Prado e identidade visual de Fabiana Zanin.

“Um projeto e lançamento que celebra, além dos dez anos da feira, uma nova geração de artistas, designers e artesãos que traçam novas coordenadas estéticas e que olham para a brasilidade, para nossa identidade e para nossa história", diz Rosenbaum. "Após dois anos desafiadores de pandemia, a coragem e a força para encampar a primeira loja física da Feira se dá para apresentar quem esteve com a gente por esse tempo. Estamos muito felizes em concretizar esse novo passo da Feira na Rosenbaum”, completa.

Mesmo com a abertura da loja física, as edições itinerantes da feira Rosenbaum continuarão sendo realizadas.