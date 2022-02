Fashion Week de Londres começa com mistura de Renascimento com grunge

O estilista turco Bora Aksu misturou Renascimento e grunge para sua mais recente coleção de moda feminina, nesta sexta-feira, quando começou a Fashion Week de Londres.

Aksu foi um dos primeiros a apresentar a criação de outono/inverno 2022, buscando inspiração na poetisa do século 14 Christine de Pizan para seus vestidos femininos e jaquetas sob medida.

Modelos desfilaram na passarela em uma variedade de vestidos esvoaçantes em rosa, creme e diferentes tons de azul. Os vestidos em tafetá e tule eram com babados, pregueados, em camadas, decorados com fitas pretas contrastantes ou com mangas bufantes.

Eles foram combinados com botas rosa estilo grunge e às vezes boinas.

"Parece que séculos diferentes se encontram", disse Aksu à Reuters. "Existem essas referências do início da Renascença e há muito da vibe dos anos 90 com a maquiagem e o momento grunge e as botas e tudo mais."

A Fashion Week de Londres, que vai até 22 de fevereiro, começou no momento em que uma tempestade atingiu o Reino Unido, com a cidade e outras partes do país sofrendo perturbações significativas.

Assim como sua antecessora em Nova York, o evento de Londres, conhecido por apresentar talentos emergentes, é uma mistura de desfiles físicos, apresentações e encontros, além de lançamentos digitais.

"Continuaremos a ver essa mistura híbrida porque os estilistas realmente se apoiaram no filme digital como um modo não apenas de criatividade, mas também de mostrar suas coleções", disse à Reuters a presidente-executiva do British Fashion Council, Caroline Rush.

"Isso tem mudado a forma das semanas de moda daqui para frente."