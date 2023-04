Fasano Trancoso está entre os 5 melhores novos hotéis de praia do mundo

Listas têm valor dependendo de quem as divulga. No setor de hospitalidade, um dos rankings anuais mais aguardados é o da revista Travel + Leisure. Nesta semana a publicação divulgou a relação de 2023 dos 100 melhores novos hotéis do mundo. E o Hotel Fasano Trancoso é o destaque brasileiro.

O Fasano Trancoso ocupou duas importantes colocações. Na lista geral o resort do sul da Bahia foi reconhecido como o 10º melhor novo hotel do planeta. Na primeira colocação ficou o The Peninsula Istanbul, na capital da Turquia.

Além da listagem geral, pela primeira vez a Travel + Leisure dividiu os vencedores em sete categorias, entre elas a de melhores novos hotéis de praia. Nesse segmento, o Fasano Trancoso ficou na 5ª colocação. No topo da lista está o Susurros del Corazón, do Auberge Resorts Collection, em Punta Mita, no México.

DNA da marca com cultural local

A Travel + Leisure destacou o projeto do hotel, assinado por Isay Weinfeld, que valoriza e preserva o cenário natural onde está inserido, além de unir a sofisticação da marca Fasano a elementos rústicos e naturais típicos da região.

Segundo o grupo, o objetivo do Fasano Trancoso sempre foi trazer a identidade e o DNA da marca respeitando a cultura local. Como isso se traduz na prática? A arquitetura moderna traz elementos de design brasileiro, mas incorporando artesãos e artistas locais.

A piscina, o spa com suas terapias exclusivas e os dois restaurantes que, além de clássicos italianos, oferecem especialidades baianas, também foram mencionados como pontos fortes pela publicação.

Projeto de Isay Weinfeld

O Grupo Fasano inaugurou a unidade do sul da Bahia no final de 2021. Localizado na Praia de Itapororoca, concentra 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares, dos quais 100 são área de preservação ambiental, em meio a um reservado cenário de mata nativa, céu azul e águas quentes e quase sempre calmas.

Trancoso é um dos hot spots brasileiros, um antigo vilarejo de pescadores que acabou atraindo hotéis butique, restaurantes de qualidade e um público sofisticado.

O projeto do hotel é de Isay Weinfeld, arquiteto reconhecido pelo traço contemporâneo, que estabeleceu um diálogo harmônico entre a natureza e as instalações. Divididos em cinco categorias, os bangalôs variam de 60 a 206 metros quadrados, com sala de estar e dois quartos.

Grande parte das unidades conta ainda com terraço privativo no piso superior, com espreguiçadeiras. Na área de uso comum, um deck de 500 metros de extensão ao longo de toda a frente da propriedade garante a vista para o mar da Bahia.

Frutos do mar com gastronomia italiana

Nesse deck também ficam as duas piscinas, para público adulto e infantil. O spa, com sauna, piscina wellness e fitness center, oferece terapias diversas, incluindo uma experiência criada especialmente para Trancoso pela massoterapeuta e terapeuta holística responsável pelos spas do grupo, Fabrícia Nogueira.

Aberto também a não hóspedes mediante reserva, o restaurante comandado pelo Chef Zé Branco, uma prata da casa, tem cardápio que une frutos do mar com a tradição da gastronomia italiana. Há ainda outros dois pontos de serviços e gastronomia exclusivos para hóspedes, um quiosque na piscina e o atendimento na praia, debaixo de uma imensa amendoeira.

A empresa responsável pela implementação do Reserva Trancoso, com Hotel, Villas e Estâncias, é a incorporadora Bahia Beach, fundada em 2005 por um grupo de suecos com expertise em grandes projetos residenciais e hoteleiros ao redor do mundo. Que certamente estão celebrando o reconhecimento agora do empreendimento.