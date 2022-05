Fasano Trancoso e Rosewood são eleitos entre os melhores hotéis do mundo

Dois hotéis brasileiros foram eleitos entre os melhores do mundo na Condé Nast Traveler’s Hot List 2022: o Fasano Trancoso, na Bahia, e o recém-inaugurado Rosewood, em São Paulo (SP), divulgada nesta semana na tradicional publicação britânica. No fim das contas, o júri – formado por editores dos sete países no quais a revista é oferecida – selecionou 96 hotéis de todo o mundo.

No caso do Fasano Trancoso, último lançamento hoteleiro do grupo, o texto destaca a arquitetura assinada por Isay Weinfeld, além de a gastronomia (que mistura influências brasileiras e italianas) com cardápio do chef Zé Branco e a preservação do cenário natural na Praia de Itapororoca, no sul da Bahia, considerado o “balneário mais glamuroso do Brasil” pela própria publicação.

No Rosewood, a decoração também recebeu elogios pela autenticidade – que, para a Condé Nast, reflete a identidade paulista e ainda garante o clima badalado. Com obras de arte encomendadas especificamente para diferentes ambientes, o guia destacou até as fronhas dos travesseiros. Já o cardápio com referências francesas e da América Latina também foi citado na Hot List.

Confira a lista completa dos melhores hotéis do mundo

BRASIL

Fasano Trancoso, Porto Seguro

Rosewood São Paulo, São Paulo

ÁUSTRIA

Hotel Motto Vienna, Vienna

FRANÇA

Bulgari Hotel Paris, Paris

Hôtel Madame Rêve, Paris

The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin

Saint James Paris, Neuilly-sur-Seine

Cheval Blanc Paris, Paris

Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, Versailles

Le Moulin de Loumarin, Loumarin

GRÉCIA

Kalesma Mykonos, Mykonos

The Rooster, Antiparos

MarBella Elix, Igoumenitsa

ISLÂNDIA

The Reykjavik Edition, Reykjavik

ITÁLIA

Soho House Rome, Rome

Borgo Santandrea, Amalfi

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel, Palermo

Ca’ di Dio, Venice

Il Tornabuoni, Florence

Hotel Castello di Reschio, Lisciano Niccone

MONTENEGRO

One&Only Portonovi, Portonovi

PAÍSES BAIXOS

Hotel âme, Netherlands

PORTUGAL

The Ivens, Portugal

ESPANHA

Six Senses Ibiza, San Juan Bautista

OKU Ibiza, Sant Antoni de Portmany

Can Ferrereta, Santanyi

Cristine Bedfor Guest Houses, Mahón

SUÍÇA

The Woodward, Geneva

ESTADOS UNIDOS

The Newbury, Boston, MA

Piaule Catskill, NY

Inness, Accord, NY

Pendry Manhattan West, New York, NY

The Ryder Hotel, Charleston, SC

The Loutrel, Charleston, SC

The Hythe, A Luxury Collection Resort, Vail, CO

The Langham, Boston, MA

Four Seasons Resort Hualãlai, Kailua-Kona, HI

The Green O, Greenough, MT

Montage Big Sky, Big Sky, MT

Thompson Austin, Austin, TX

Four Seasons Resort and Residences Napa Valley, Calistoga, CA

Bishop’s Lodge, Auberge Resorts Collection, Santa Fe, NM

Hotel Saint Vincent, New Orleans, LA

Faraway Nantucket, Nantucket, MA

Resorts World Las Vegas, Las Vegas, NV

​​The Boca Raton, Boca Raton, FL

Downtown LA Proper Hotel, Los Angeles, CA

Ace Hotel Brooklyn, NY

Pendry West Hollywood, Los Angeles, CA

The Colony Palms Hotel and Bungalows, Palm Springs, CA

CANADÁ

1 Hotel Toronto, Toronto, ON

BOTSUANA

Wilderness Safaris DumaTau, Linyanti

QUÊNIA

Eden Nairobi, Nairobi

MARROCOS

Fairmont Taghazout Bay, Taghazout

MOÇAMBIQUE

Sussurro, Southern Mozambique

SEYCHELLES

Mango House Seychelles, LXR Hotels and Resorts, Mahe

ÁFRICA DO SUL

Sterrekopje Farm, Franschhoek

CHINA

LUX* Chongzuo, Guangxi

ÍNDIA

Raffles Udaipur, Udaipur

Karan Mahal, Srinagar

Aramness Gir National Park, Chitrod

Six Senses Fort Barwara, Chauth Ka Barwara

SUJÁN Sher Bagh, Ranthambore

JAPÃO

Mama Arashiyama, Kyoto

Shinsho-an, Kyoto

Roku Kyoto, LXR Hotels & Resorts, Kyoto

The Shinmonzen, Kyoto

MALDIVAS

The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands, Fari Islands

Joali Being, Bodufushi Island

Patina Maldives, Fari Islands

COREIA DO SUL

Josun Palace, a Luxury Collection Hotel, Seoul Gangnam, Seoul

TAILÂNDIA

The Standard, Hua Hin

ISRAEL

Six Senses Shaharut, Shaharut

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

25hours Hotel One Central, Dubai

Anantara World Islands Dubai Resort, Dubai

CATAR

Zulal Wellness Resort by Chiva-Som, Al Ruwais

AUSTRÁLIA

Silky Oaks Lodge, Mossman

The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart

COSTA RICA

Hacienda AltaGracia, Auberge Resorts Collection, Perez Zeledon

GUATEMALA

Villa Bokéh, Antigua

MÉXICO

Baja Club Hotel, La Paz

Conrad Tulum Riviera Maya, Mexico

Habitas Bacalar, Bacalar

Casa Silencio, Oaxaca

BERMUDAS

The St. Regis Bermuda Resort, St George's

ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

Moskito Island

Saba Rock, North Sound

Rosewood Le Guanahani St Barth

ARGENTINA

Explora El Chaltén

COLÔMBIA

Sofitel Barú Calablanca Beach Resort, Isla Baru

URUGUAI

Posada Ayana, José Ignacio

