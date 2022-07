"Farofa da Gkay": o que se sabe sobre a próxima edição da festa da influenciadora

A terceira edição da "Farofa da Gkay", badalada festa de aniversário da influenciadora Gessica Kayane, já tem data para acontecer neste ano: 5, 6 e 7 de dezembro. O anúncio foi feito pela própria Gkay em seu perfil no Twitter, nesta quinta-feira, 30.

O post já tem mais de 55 mil curtidas e movimentou as redes. Tudo porque a festa do ano passado, que também aconteceu nos mesmos dias, parou a internet e gerou muita repercussão pela quantidade de influenciadores presentes. Os bastidores do encontro de 2021, inclusive, renderam um documentário produzido por Gkay, disponível na plataforma Lounge Cast.

A 'Farofa' vai acontecer em Fortaleza, Ceará, mais uma vez, em local ainda não divulgado, mas a tendência é que se repita no Marina Park Hotel. Segundo o Diário do Nordeste, o evento custará cerca de R$ 5 milhões, três a mais do que no ano passado, e toda a produção será registrada para um novo documentário que começará a ser filmado em outubro.

