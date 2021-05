FARM fechará todas lojas no Brasil na próxima semana. Entenda por quê

Com o abre e fecha dos shoppings e lojas, os consumidores adeptos ou não dos e-commerces, tiveram que se adaptar e consumir através do online. Em comemoração ao dia da internet, na próxima segunda-feira (17), a FARM convida suas clientes a justamente ficarem em casa e testarem o lançamento da marca, um aplicativo. Para celebrar a novidade, a marca vai fechar suas 73 lojas em todo o Brasil.

Com 90% do tráfego do site da marca proveniente de celulares, “nada mais justo do que pensar na melhor experiência de compra para esta plataforma”, diz Rafael Passos, Head Digital da marca.

O aplicativo da marca estará disponível para os sistemas operacionais iOS e Android, e promete uma experiência de compra mais rápida e dinâmica, além de benefícios especiais, como previews e peças exclusivas. Durante a próxima semana, por exemplo, as compras via app terão 30% de desconto, contra os 20% do site.

Segundo o Global Web Index, as plataformas de e-commerce cresceram 5 anos em um, em 2020. Além disso, 49% dos consumidores irão continuar comprando online, mesmo após o fim da pandemia. Ainda no período, marcas tiveram que investir no virtual para se aproximar dos clientes. Seguindo a tendência, a FARM, lançou a Lojix, live digital interativa da marca. Ainda para maio, está prevista a inauguração de uma loja virtual para que as clientes tenham a experiência de visitar uma loja física da FARM sem sair de casa.

“O Somalabs (departamento de tecnologia do Grupo Soma) vem, desde o ano passado, trazendo as melhores inovações para, além de alavancar as vendas da FARM, aproximar a gente das nossas clientes”, conta Marcello Bastos, diretor comercial da FARM.

O aplicativo da FARM segue outras marcas do Grupo SOMA. A experiência da Animale, primeira marca do Grupo SOMA a lançar seu aplicativo, já conta com 15% das vendas digitais em 2021, feitas no canal, que tem média uma conversão 120% maior que o site.

