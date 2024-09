Fantástica Fábrica de Coxinhas da Ofner produz artesanalmente 500 mil unidades por mês

A coxinha perfeita é uma obra-prima da culinária, caracterizada pela crocância exterior e um recheio cremoso. Alcançar esse equilíbrio delicado não é tarefa fácil, exigindo técnica apurada e produção artesanal. Agora, imagine produzir 500.000 coxinhas por mês mantendo essa qualidade. Apenas uma marca com 72 anos de tradição e experiência, como a Ofner, poderia alcançar tal feito. É assim que todas as coxinhas vendidas nas 25 lojas da Ofner em São Paulo são feitas.

O sucesso é tão grande que se tornou o item mais vendido da rede, responsável por 8% do faturamento, como explica o chef Alexandre Martins da Costa, que comanda a cozinha da Ofner. "O sabor mais vendido é o de frango com catupiry, disponível em dois tamanhos: 90 gramas e mini coxinhas de 20 gramas. A receita é a mesma há mais de 50 anos", afirma.

Para celebrar esse sucesso de décadas, a Ofner realiza o Festival da Coxinha, que começa nesta terça-feira, dia 3, e vai até o dia 7 de outubro em todas as lojas da rede, exceto a loja Hebraica. Os pedidos também podem ser feitos via delivery. A grande novidade são três sabores criados por ninguém menos que Jefferson Rueda, chef da Casa do Porco, eleito um dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil segundo o ranking EXAME Casual.

Os novos sabores incluem a estrela suína, claro, mas em combinações que mantêm o estilo Ofner: crocantes por fora e suculentos por dentro. O chef Jefferson destaca que a criação foi inspirada em memórias afetivas e também para competir – de forma saudável, é claro – com as best-sellers da rede. "Acredito que esses sabores vão rivalizar bastante com o frango com catupiry", brinca.

Uma das apostas mais fortes para o título de preferida dos consumidores é a coxinha com o famoso porco na lata, acompanhada de molho de pimenta cremoso. "O molho para comer coxinha é muito importante, por isso pensei em todos os sabores de forma harmoniosa", explica Jefferson. A Ofner não descarta incluir algum sabor de sucesso no cardápio, mas a princípio, as opções serão limitadas ao período do festival (veja o cardápio abaixo).

Chef Jefferson Rueda, da Casa do Porco, e chef Alexandre Martins da Costa, da Ofner. (Divulgação/Divulgação)

Sabores do Festival da Coxinha

Coxinha de Linguiça Caipira com Queijo (R$ 17,90) : Uma combinação perfeita entre o sabor marcante da linguiça de porco caipira e a cremosidade do queijo mussarela, servida com molho de pimenta Ofner.

: Uma combinação perfeita entre o sabor marcante da linguiça de porco caipira e a cremosidade do queijo mussarela, servida com molho de pimenta Ofner. Coxinha de Porco na Lata com Molho de Pimenta Cremoso (R$ 17,90) : Massa tradicional da coxinha Ofner recheada com carne de porco desfiada. O recheio é feito com a técnica de carne na lata, onde a carne é cozida lentamente e armazenada em sua própria gordura, proporcionando suculência, maciez e um sabor inigualável.

: Massa tradicional da coxinha Ofner recheada com carne de porco desfiada. O recheio é feito com a técnica de carne na lata, onde a carne é cozida lentamente e armazenada em sua própria gordura, proporcionando suculência, maciez e um sabor inigualável. Coxinha de Porco Caipira com Milho, acompanhada de Molho de Goiabada Picante (R$ 17,90): Massa tradicional da coxinha Ofner, recheada com porco caipira e milho verde, servida com molho de goiabada picante, o mesmo oferecido na Casa do Porco, trazendo o equilíbrio perfeito entre doce e picante.

Coxinhas Tradicionais da Ofner

Coxinha de Frango com Catupiry (R$ 15,50) : Massa cremosa preparada com béchamel e caldo de cozimento do frango, recheada com peito de frango marinado em temperos frescos, cozido lentamente, desfiado artesanalmente e misturado com requeijão cremoso.

: Massa cremosa preparada com béchamel e caldo de cozimento do frango, recheada com peito de frango marinado em temperos frescos, cozido lentamente, desfiado artesanalmente e misturado com requeijão cremoso. Coxinha de Frango Desfiado (R$ 14,50) : Massa cremosa à base de manteiga, recheada com peito de frango marinado em temperos frescos e especiarias, cozido lentamente e desfiado artesanalmente.

: Massa cremosa à base de manteiga, recheada com peito de frango marinado em temperos frescos e especiarias, cozido lentamente e desfiado artesanalmente. Coxa Creme (R$ 19,90) : Coxa inteira de frango cozida com especiarias aromáticas, coberta com uma massa cremosa à base de manteiga, empanada com farinha de pão crocante artesanal.

: Coxa inteira de frango cozida com especiarias aromáticas, coberta com uma massa cremosa à base de manteiga, empanada com farinha de pão crocante artesanal. Coxinha de Camarão com Catupiry (R$ 20,90): Massa cremosa preparada com béchamel à base de leite, manteiga e caldo artesanal de frango, recheada com camarão inteiro e requeijão cremoso.