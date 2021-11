Família de Maradona propõe mausoléu público para ídolo argentino

A família de Diego Maradona marcou o primeiro aniversário da morte do ídolo do futebol argentino, ontem (25), ao revelar que um de seus últimos desejos era para que seus restos mortais fossem colocados em um mausoléu onde seus fãs pudessem prestar homenagem.

A família disse que pediu a ajuda do governo de Buenos Aires para a doação de um terreno para a construção de um "Memorial Maradona", às margens de um rio e próximo da natureza.

"Hoje, um de seus últimos desejos começa a se tornar realidade", escreveu a família de Maradona na página do ídolo no Instagram, ao lado do pedido oficial.

A carta diz que Maradona queria um "lugar de descanso eterno onde possa ser visitado e receber o reconhecimento e o amor de milhões de pessoas que o expressam diariamente por vários meios diferentes". O governo ainda não comentou o pedido.

Maradona, o ex-atacante do Boca Juniors e do Napoli que enfrentou problemas com álcool e drogas por muitos anos, morreu em novembro de 2020 após uma parada cardíaca que seguiu uma cirurgia no cérebro no mesmo mês.

A morte do astro chocou o país e gerou o luto generalizado pelo homem que levou a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986 e é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

A iniciativa incomum está de acordo com o status de semi-Deus concedido a Maradona enquanto ele ainda estava vivo.

Assine a EXAME e acesse as notícias mais importantes em tempo real.