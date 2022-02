F1 registra audiência de TV de mais de 1,5 bilhão na temporada 2021

Mais de 1,5 bilhão de fãs da Fórmula 1 sintonizaram para assistir à batalha épica pelo título entre o heptacampeão mundial Lewis Hamilton e o rival da Red Bull Max Verstappen ao longo da temporada de 2021, de acordo com números de audiência divulgados pela categoria nesta quinta-feira.

A audiência de TV acumulada na temporada de 22 corridas atingiu 1,55 bilhão, um aumento de 4% em relação a 2020.

Sem surpresa, o controverso Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerrou a temporada, com Verstappen e Hamilton empatados em pontos antes da corrida final, atraiu a maior audiência da temporada, com 108,7 milhões de espectadores, 29% maior do que a audiência registrada na prova no circuito de Yas Marina em 2020.

Verstappen conquistou o título de pilotos depois que um procedimento de reinício do safety car permitiu que ele ultrapassasse o líder Hamilton na última volta, a sete curvas do final.

A Mercedes conquistou um inédito oitavo título consecutivo de construtores.

"A temporada de 2021 foi algo muito especial", disse o presidente-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, em comunicado.

"Tivemos uma batalha pelo campeonato que foi até a última corrida com grande emoção durante todo o campeonato."

Com Verstappen lutando por seu primeiro título, a Holanda registrou o maior crescimento de audiência acumulada em 81% em relação a 2020.