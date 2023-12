Existe espumante sem álcool ou é suco? Entenda como o processo é feito

Com a proximidade da festa de Ano Novo, rememora-se uma das bebidas mais emblemáticas da data: o espumante. Símbolo de festividade, é o auge da celebração, buscando atrair boas vibrações para 2024. Seja por motivos de saúde ou razões religiosas, muitas pessoas optam pela versão sem álcool para manter o espírito festivo. Contudo, surge a dúvida: existe espumante sem álcool ou trata-se de um suco gaseificado?

As vinícolas já investem há algum tempo em vinhos sem álcool. Mais recentemente, porém, houve um aumento significativo na venda de bebidas não alcoólicas ou com baixo teor. Segundo um estudo da IWSR, que analisa o setor de bebidas em 10 principais mercados – incluindo o Brasil –, as vendas atingiram US$ 11 bilhões em 2022, representando um crescimento de 37,5% em comparação com 2018.

Na prática e legalmente, o vinho sem álcool não é classificado como espumante. Existem duas maneiras de produzi-lo: gaseificando um suco de uva ou realizando a desalcoolização. Desde 2011 na Europa, e já disponível no Brasil, a Freixenet oferece um espumante sem álcool por R$ 81,22.

A vinícola espanhola optou pelo método da desalcoolização. O espumante é elaborado da mesma forma que os vinhos tradicionais. Contudo, o álcool é extraído após a bebida estar pronta, antes do engarrafamento.

Com o objetivo de preservar as características originais, é empregada a fervura à vácuo. Esse processo permite a alteração da pressão sobre o líquido, fazendo com que o vinho atinja o ponto de ebulição a uma temperatura inferior, a cerca de 30°C. Isso possibilita a extração do álcool basicamente por meio da alteração da pressão, sem interferir na integridade do produto original.

Espumante sem álcool brasileiro

No Brasil, uma das pioneiras no desenvolvimento desse tipo de produto foi a Cooperativa Vinícola Aurora, que lançou, em 2019, a linha zero álcool com um 'espumante' branco. Neste ano, introduziu o Zero Álcool Rosé. O preço médio de venda ao consumidor é de R$ 30, igualmente ao do irmão mais velho da linha.

A bebida é um sucesso de vendas no portfólio da vinícola, sendo também o produto mais comercializado dentro da plataforma própria da marca, com um crescimento médio de 20% ao ano. Em 2022, foram vendidos mais de 250 mil litros da bebida.

O zero álcool é elaborado à base de suco de uva das variedades Moscato, Lorena e Bordô, que é gaseificado depois. Devido a essa composição, possui um leve adocicado na boca, ideal para dias mais quentes. É envasado na mesma garrafa de um espumante convencional, inclusive ao abrir, com aquele estouro clássico ao liberar a rolha.