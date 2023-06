EX30: Volvo lança novo SUV e acredita que carro vai “popularizar” elétricos no Brasil

Fim do mistério. Após a divulgação de teasers pelas redes sociais, a Volvo, anunciou nesta quarta-feira, 7 de junho, o seu novo SUV. Denominado de EX30, o carro é o menor da categoria fabricado pela empresa sueca. Totalmente eletrônico, ele chegará ao Brasil no primeiro trimestre de 2024.

Além de ser o menor SUV da marca, o carro terá o menor valor entre os veículos da Volvo. A fabricante não revelou o valor ainda, que deve ser anunciado nos próximos dias. A ideia é que EX30 seja o carro de entrada da marca. A expectativa é que o valor seja a partir de R$ 240 mil.

O valor mais atrativo da Volvo é estratégia para atrair novos consumidores para o mercado de veículos elétricos no país. Segundo a Volvo, 80% dos futuros consumidores do EX30 serão novatos no mercado de eletrônicos. "Será o primeiro carro eletrônico dos brasileiros. É a porta de entrada para testar o eletrônico no Brasil" afirmou Rafael Ugo, diretor de Marketing da Volvo Car América Latina, no evento de lançamento da SUV em Milão, na Itália.

Segundo o executivo, o desafio é quebrar a barreira relacionada ao carregamento dos veículos elétricos no país. " É quase uma barreira emocional. As pessoas vão testar como funciona. O Brasil já tem carregadores disponíveis em shopping centeres, condomínios e rodovias. Teremos mais carregadores no futuro. Mas o carro será como o celular. No final do dia, você tem que carregar seu celular. A pessoa terá que carregar o carro em casa", disse Ugo.

A expectativa da Volvo é alta e a aposta é que o EX30 seja responsável por dobrar o volume de vendas da empresa no próximo ano e a fabricante bater recorde de venda. No ano passado, por exemplo, a Volvo vendeu 5.200 veículos no Brasil.

O otimismo sobre as vendas em 14 mercados foi comentado pelo CEO global da Volvo, Jim Row, durante a apresentação do SUV. " É um grande negócio para os nossos clientes e grande negócio para nós como empresa." Atualmente, a Volvo tem 3 modelos disponíveis no mercao: EX 90, XC40 e C40. No Brasil, o mais vendido é o XC40 no valor de R$ 330 mil.

Como será a bateria do EX30?

O SUV tem duas opções de bateria. Os consumidores poderão escolher a que melhor se adapta a sua realidade. Para quem roda pela cidade e tende a percorrer viagens mais curtas, a opção é de motor único com uma bateria de LFP, que sua química de fosfato de ferro e lítio. É mais econômica e consome menos recursos de produção. Esta variação fornece 5kwh e leva de 0 a 100 quilômetros em 5,7 segundos.

A outra opção é uma bateria de alcance estendido NMC, que tem lítio, níquel, manganês e cobalto e produz energia com mais eficiência do que LFP. Nesta opção, o alcance é de 480 quilômetros entre as cargas, de acordo com o ciclo de condução WLTP. Com esta versão de 69 kwh o 0 ao 100 quilômetros por hora é alcançado em 5,3 segundos.

A velocidade de carga pode chegar a 153 km, dependendo da versão de bateria escolhida, podendo carregar a bateria de 10% a 80% em 26 minutos. Por meio do display central do carro, é possível definir amperagem, o nível máximo de carga e quando deseja iniciar a carga.

A Volvo divulgou ainda que o SUV foi projetado para ter a menor pegada de carbono da marca. Ao analisar as emissões em toda produção e ciclo de vida, bem como uso de materiais dentro e fora do veículo. A conta feita pela Volvo é que a cada 200.000 mil quilômetros rodados há uma redução de 30 toneladas de carbono.

Segurança e tecnologia

Em relação à tecnologia, o SUV é o primeiro da marca a incluir uma nova geração do recurso "Park pilot assist', que auxilia o condutor na hora de estacionar o carro. O sistema ajuda em diferentes tipos de vagas, como curvo, paralelo, perpendicular e diagonal, auxiliando no estacionamento em espaços reduzido e de difícil acesso.

Além disso, o sistema identifica qualquer vaga de estacionamento disponível ao redor. Após escolher o recurso que deseja no painel do carro, mo sistema opera o acelerador e o freio, assim como a direção, ou seja, EX30 estaciona sozinho. Enquanto o motorista supervisiona o processo de estacionamento, a tela mostra a distância a objetos como outros carros, paredes e postes.

Além disso, o EX30 vem como uma funcionalidade de chave digital, que permite o compartilhamento do carro com outras pessoas. Baseados nos padrões da indústria UWB e CCC, a tecnologia será compatível com várias marcas e telefones. O app do EX30 tem todos os serviços relacionados aos carro, desde encontrar o veículo no estacionamento ou trancar e aquecer o interior do veículo em um dia de frio.

"Pretendemos trazer mobilidade elétrica para um público muito mais amplo, ajudando na transição para a eletrificação total da nossa indústria e sociedade, disse o CEO Global.

*A jornalista viajou a convite da Volvo