Evino lança kits com vinhos para presentear neste Natal

Poucos presentes de Natal têm mais chances de agradar do que uma garrafa de vinho, ainda mais se ela vier cercada de acessórios ou comidinhas gostosas, em belas embalagens. “Nosso portfólio todo é presenteável”, diz Eduardo Souza, co-CEO da Evino. “Mas sentimos a demanda por trabalhar essas caixas especiais”. Em 2020, eles venderam também alguns kits, mas de uma maneira mais tímida.

Neste ano, durante o período de festas, o site do maior e-commerce de vinhos da América Latina terá a categoria Para Presentear, um catálogo completo com mais de 25 kits, com caixas personalizadas, kits compostos de duas ou mais garrafas de vinho nacional ou importado, kits com vinhos e acessórios (como ice bags, corta gotas, porta-vinhos) e kits com vinhos e produtos da nova categoria Empório Evino, como antepastos e massas (Paganini), panetones (Bauducco), doces e geleias (St. Dalfour), embutidos (Ceratti), especiarias (Bombay) e queijos especiais. “Acreditamos que a venda deve ser pelo menos 30% maior do que a do ano passado”, diz Souza. “Este será um ano de reencontros e comemorações.”

Best-sellers

Para o executivo, o brasileiro já entendeu que o vinho pode ser um ótimo presente. “Nas pesquisas que fazemos com nossa base de clientes, percebemos isso e também que há duas categorias mais procuradas quando se trata de dar um presente: vinhos premium e best-sellers da Evino. Podem ser classificados como premium os vinhos de produtores renomados, como o português António Maçanita ou o italiano Marchesi Antinori, mas também vários outros rótulos numa faixa acima de 69 reais. Os best-sellers são os nossos campeões de venda o ano todo, como o português Portada, o espanhol Anciano ou o italiano Miliasso 8 Vites. No Natal, a venda deles sobe ainda mais”.

Ou seja, o consumidor busca uma compra segura, vinhos famosos ou que ele conheça, com boas chances de fazer sucesso junto ao presenteado. O vinho tinto continua sendo o mais escolhido na hora de dar um presente. Segundo Souza, no entanto, nessa época cresce a procura por espumantes. A empresa até lançou uma edição especial dos espumantes de sua marca de vinhos nacionais Solear: o Solear 2022, nas versões Brut e Moscatel.

“Nas pesquisas, muitos clientes se referem aos kits como ‘presentes prontos’”, conta Souza. É um termo espontâneo que mostra a venda conjunta vista como uma facilidade pelo consumidor. Além de reunir coisas gostosas num pacote só, a Evino preparou embalagens especiais para as festas de fim de ano. “Mandamos em caixas de madeira, com palhinha, fica muito bonito”.

Antecipe-se

Outra facilidade, é a Evino entregar essas caixas na casa do presenteado em qualquer lugar do Brasil. “E você ainda pode escrever uma cartinha especial que vai junto com o presente”, conta Souza. “Essa opção aparece na tela de pagamento”.

Os e-commerces só não funcionam para compras de última hora. Aquele presente que você lembra que tem de dar no dia 24 de manhã. De forma geral, não só no caso dos vinhos, é mais difícil comprar na internet e esperar receber no mesmo dia.

“Até trabalhamos com delivery em algumas cidades”, diz Souza. “Mas decidimos não oferecer esse tipo de entrega para os kits. Seria operacionalmente complicado. Por isso, temos trabalhado muito na nossa comunicação sobre a importância do planejamento em datas como o Natal. Em geral, você sabe com boa antecedência quem deve presentear e em que data (na festa de amigo secreto, na noite da ceia etc.). Não há por que protelar. Planejando é possível pegar os melhores preços, as melhores ofertas.”